Laat je betoveren door de duisternis tijdens Nacht van de Nacht

SNEEK-Het is bijna zover: de 19e editie van de betoverende 'Nacht van de Nacht'. Op zaterdag 28 oktober roepen de Natuur en Milieufederaties alle Nederlanders op om de lichten uit te doen en samen te genieten van al het moois dat het donker ons te bieden heeft. Nacht van de Nacht is een jaarlijks eerbetoon aan de nacht en heeft als doel de bewustwording te vergroten over de schoonheid én het belang van donkere nachten. In heel de provincie Fryslân worden er tal van activiteiten georganiseerd. Tijdens deze nacht gaat ook de wintertijd in, dit maakt het de langste nacht van het jaar. Deze editie van Nacht van de Nacht wordt extra bijzonder omdat het volle maan is én er zal een maansverduistering te zien zijn.

Lichtvervuiling is een groeiend probleem in Nederland en wereldwijd. Terwijl we steeds meer genieten van de voordelen van verlichting, worden we ons steeds minder bewust van de schade die het toebrengt aan onze gezondheid, alles wat leeft in onze omgeving en onze nachtelijke horizon. De projectleider van Nacht van de Nacht Fryslân roept op om zoveel mogelijk lichten uit te doen op zaterdag 28 oktober. "Het doven van de lichten tijdens de Nacht van de Nacht is een symbolische daad van solidariteit met de natuur en het milieu, en een stap in de richting van een duurzamere toekomst."

Sinds de uitvinding van kunstlicht slapen mensen gemiddeld één tot anderhalf uur per nacht minder. Ook kan kunstlicht je slaapritme behoorlijk verstoren. "Door lichtvervuiling raakt niet alleen het nachtritme van mens en natuur verstoord, maar ook de seizoensgebonden cycli, soms zelfs met een depressie tot gevolg," voegt Hendrik Pries toe. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt opgeroepen tot een bewuster gebruik van licht en vieren we de duisternis.



Waarom de Nacht van de Nacht?

Duisternis is een van de oerkwaliteiten van het leven, net als stilte en ruimte. Toch is echte duisternis in Nederland heel zeldzaam. Lichtvervuiling berooft ons van het prachtige uitzicht op een heldere sterrenhemel. Daarnaast brengt het nachtdieren en trekvogels in verwarring. Daarom is de Nacht van de Nacht zo belangrijk. "Het is een moment om stil te staan bij de impact van lichtvervuiling en een mooie kans om de schoonheid van de nacht in te zien. Hoe meer we leren over de nacht, hoe meer we het weer gaan waarderen. De nacht is niet iets om bang voor te zijn, het is een bron van inspiratie, verwondering en rust", vertelt Hendrik Pries. Het is tijd om te beseffen dat we een keuze hebben: we kunnen de duisternis omarmen, onze nachten beschermen en tegelijkertijd energie besparen. Tijdens de Nacht van de Nacht viert Fryslân de duisternis.

19e editie van Nacht van de Nacht in Fryslân

In Fryslân is tijdens Nacht van de Nacht van alles te beleven. Er staan weer veel evenementen op het programma. Je kunt varen door de ‘greiden’ of de stad, een museum bezoeken, meedoen met een wandeling, sterren en planeten kijken, of gewoon rustig dineren bij kaarslicht. De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseert ook een evenement tijdens Nacht van de Nacht, in samenwerking met Natuurmuseum Fryslân. In het museum is nu een expositie in het kader van Fryslân gaat op Zwart. De expositie is een indrukwekkende fototentoonstelling gemaakt door Idzard Schiphof en Joppe Spaa, die ons het effect van lichtvervuiling laat zien. Deze fototentoonstelling nodigt bezoekers uit om de betoverende sterrenhemel te vergelijken met de realiteit van lichtvervuiling op 10 iconische locaties in Fryslân, waaronder de Weidumermolen. Ook zijn alle foto’s van de Nachtspotters te zien in het museum. Dit is een groep actieve Friese burgers die de overdadige verlichting in de nacht hebben vastgelegd. De beelden laten zien hoeveel onnodige verlichting onze nachten verlichten en roepen op tot reflectie over het behoud van duisternis. Het hele museum is te bezoeken, het is die avond geopend tussen 19.00 en 21.30 uur.

Op www.nachtvandenacht.nl is een overzichtskaart te vinden waarop alle activiteiten in heel Nederland te vinden zijn. Let op: het is voor sommige activiteiten nodig om vooraf aan te melden. Laten we 28 oktober zoveel mogelijk lichten doven en genieten van deze betoverend mooie editie van Nacht van de Nacht.