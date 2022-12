Laat de raadsleden weten wat je vindt

SNEEK- Afgelopen week kwamen tien inwoners inspreken over verschillende onderwerpen. Dat deden ze tijdens de commissievergaderingen. Bij het onderwerp Nieuwbouw Klameare in Workum zat de hele publieke tribune zelfs vol met mensen die wilden laten zien hoe belangrijk de toekomst van de Klameare voor hen is.

Er zijn verschillende manieren waarop je als inwoner invloed hebt op het politieke proces en de besluitvorming door de raad.

Inspreken bij een commissievergadering:

Hier kun je inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat (inspreken kan bij commissievergaderingen, niet bij de raadsvergaderingen).

Meer informatie vind je hier

Inspreken bij ‘Ynwenners oan it wurd’:

Je kunt bij Ynwenners oan it Wurd inspreken over onderwerpen die niet op de commissieagenda’s staan. Je kunt een kwartier lang in gesprek gaan met raadsleden over het onderwerp dat je onder de aandacht wilt brengen.

Meer informatie vind je hier

Contact met raadsleden

Je kunt als inwoner de raadsleden rechtstreeks benaderen. De fractievergaderingen zijn bijna altijd ‘s avonds en je kunt ze meestal gewoon bijwonen. Maak van tevoren wel even een afspraak met de fractie of het raadslid.

Meer informatie vind je hier

De gemeenteraad uitnodigen

Je kunt raadsleden ook uitnodigen. Raadsleden worden vaak uitgenodigd voor bijeenkomsten en werkbezoeken. Hier maken ze graag gebruik van. Je kunt de uitnodiging sturen per e-mail.

Niets missen?

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die jij belangrijk vindt? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je abonneren op de vergaderstukken.