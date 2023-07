Laagvliegende helikopters in Fryslân

FRYSLAN - Zie je van 3 t/m 7 juli 2023 helikopters die laag over komen? Dan is het goed om te weten dat het om een oefening van defensie gaat. Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

De oorlog in Oekraïne plaatst het werk van defensie misschien in een ander daglicht. Maar zie je ze in deze periode vliegen? Geen zorgen, het gaat om een oefening.