Kyokushin Karate Trainingskamp Ameland viert 30-jarig jubileum

SNEEK - Al sinds 1991 organiseert Stichting Activity Foundation in samenwerking met Sportclub F en F gelegen aan het Veemarktplein in Sneek haar trainingskamp voor karateleden op het prachtige waddeneiland Ameland. Wegens de coronapandemie is het helaas 3 jaar niet mogelijk geweest om te gaan. Dit jaar was het dan eindelijk weer zover en als kers op de taart was het de 30e editie en dus feest!

Op vrijdag 28 april vertrok de touringcar vol karateka’s uit Sneek richting Holwerd. Daar troffen ze hun mede-karateka’s uit Friesland, Groningen, Zuid-Holland en zelfs uit Denemarken.

Schakelmoment

Na een bootreis van zo’n 50 minuten komen de karateka's op Ameland aan. Een van de deelnemers is Marcel, bruine band, zelfstandig ondernemer, echtgenoot, vader en grootvader. Hij kan zijn beleving eigenlijk niet beter onder woorden brengen: “De bootreis is voor mij echt het moment dat ik overga van mijn leven zoals ik die dagelijks leef, naar die van een fulltime karateka. Dat schakelmoment is zo bijzonder, als ik die boot neem, wordt er niks meer van mij verwacht behalve geheel op te gaan in het karate en alles te geven. Voor de rest hoef ik nergens aan te denken, ik hoef alleen osu te zeggen en er wordt volledig voor mij en mijn hondje Soof gezorgd.”

Fiets-buddy

Bij aankomst kreeg iedereen een fiets en een fiets-buddy toegewezen. Het gehele weekend verplaatsten de karateka’s zich per fiets over het eiland, aan de zijde van hun fiets-buddy. Zo werd de veiligheid tijdens het fietsen gewaarborgd, maar kregen jong en oud(er) ook de kans om elkaar te leren kennen. Waar we anders zien dat leeftijdsgroepen vaak naar elkaar toe trekken en de anderen helaas niet altijd leren kennen.

Het weekend kende een feestelijk en druk programma, vol karate. Met maar liefste 4 trainingen in de gymzaal, een nachttraining waarbij je uit bed werd getrommeld tot 02.00 uur ’s nachts op het strand van Nes en een ochtendtraining nog voor het ontbijt waarbij we van de mooie zonsopkomst op het strand konden genieten. Ook hebben we gestreden tijdens Levend Stratego in het bos om de vlag te veroveren en hebben we een wedstrijd ‘wie kan het hoogste bommetje maken’ gedaan in het zwembad.

Het drukke programma is natuurlijk niet vol te houden op de lege maag. Daar wist het fantastische keukenteam wel raad mee. Het keukenteam o.l.v. Gerard en Ellen, bestaande uit Rico, Helga en Jolinde wist ons iedere maaltijd weer positief te verrassen en onze buiken te vullen met voedzaam én lekker eten. Wegens het 30-jarig jubileum hebben zij een dinerbuffet geserveerd, gevolgd door een toetjesbuffet. Wat een droom!

Al 30 jaar

Zo’n jubileum laat je beseffen hoe ontzettend bijzonder het is dat wij inmiddels al 30 jaar dit Trainingskamp mogen organiseren voor karateka’s vanaf 6 jaar uit de hele wereld. We hopen hier nog veel langer mee door te mogen gaan, voor, door en met alle karateka’s. Osu!