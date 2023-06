KWS-team ‘Kest wel skudde’ wint tweede Sneker Pubquiz Fries Scheepvaart Museum

Ze gingen naar huis met ieder een pakket heerlijke biertjes van Sneker Pypke. Het K.W.S.-team lag al voor de pauze aan kop, en gaf die positie niet meer weg. Om de plaats 2 en 3 werd nog fel gestreden. De ‘Koopsjes’ die met het hele gezin inclusief opa meededen, zaten toen nog in de top 3. Na de pauze moesten ze het afleggen tegen het team ‘Wat Nou’ dat tweede werd en team ‘Even fut’ dat de derde plaats behaalde. Zij wonnen respectievelijk een stadswandeling met borrel in de Waterpoort, verzorgd door het museum en Weduwe Joustra, en een SUP-clinic van Sharksups.

Nynke de Jong

Nynke de Jong, opgegroeid in Goïnga en tegenwoordig vaak te horen en zien in podcasts en tv-programma’s presenteerde de quiz, en genoot van het fanatisme dat alle teams aan de dag legden. Het werd ze dan ook niet altijd gemakkelijk gemaakt, want er zaten een paar pittige vragen tussen. Zo wist bijna niemand welke Sneker atleet in de slagerij van Anno Abma zijn discus liet wegen. Abma stelde de vraag zelf, in een unieke ronde met geluidsfragmenten. Van voetbalster Sherida Spitse tot zeiler Yska Minks: elf Sneker topsporters verleende hun medewerking aan de pubquiz, door een vraag in te spreken.

Fotoronde

Ook de fotoronde, met historische en hedendaagse foto’s van sportaccommodaties in Sneek, viel erg in de smaak. In een andere ronde passeerden 15 Sneker kampioenen de revue: die zijn er van boksen tot fierljeppen en van wielrennen tot acrogym. De rondes waarbij clubnamen met een sport gecombineerd waren en met algemene vragen over Sneek waren ook goed te doen voor de mensen die minder affiniteit met sport hebben.

Na de prijsuitreiking werd er nog even gezellig geborreld in het museum en was de algemene conclusie: volgend jaar maar weer!

Verslag is van Arjanne Nijp, medewerkster Fries Scheepvaart Museum Sneek