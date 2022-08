KWS, Stichting Sneekweek en Súdwest-Fryslân: ‘Sneekweek was een groot succes!’

“Wat een geweldige positieve energie heeft deze Sneekweek aan de stad gegeven. Met elkaar: ondernemers, vrijwilligers, hulpdiensten en gemeente hebben we gastvrijheid getoond aan onze eigen inwoners en de vele bezoekers die de stad de afgelopen week hebben bezocht. Daar zijn we enorm grutsk op! De Sneekweek heeft weer gezorgd voor ontmoeting en verbinding. Als vanouds een sportief spektakel met een feestelijke sfeer. Prachtig!”, aldus Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie.

Watersport centraal tijdens Sneekweek

Het zeilevenement op het water kon niet beter volgens Karst Doevendans, voorzitter van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS): “Prachtige zeilwedstijden onder wisselende weersomstandigheden en een sfeervolle ambiance op het Starteiland”. De watersport op het water gecombineerd met de gezelligheid en ontspanning op onder andere het Starteiland bleek ook tijdens de 85ste editie van de Sneekweek weer een gouden combinatie.

Stichting Sneekweek

Dit jaar was ook de eerste Sneekweek waarin de contouren van de nieuwe Stichting Sneekweek zichtbaar werden tijdens het evenement. Voorzitter Marc Visch over zijn bevindingen: “Het was een prachtige Sneekweek. Als stichting hebben we met heel veel mensen gesproken en een goed kijkje in de keuken gekregen. Er zijn heel veel goede ideeën om de Sneekweek nog meer verbinding te maken tussen het zeilevenement en andere activiteiten voor zowel de Sneker bevolking als ook andere bezoekers. De betrokkenheid is echt heel groot. Daar kan de stichting Sneekweek de komende tijd mee aan de slag.”

Volgend jaar zal het aandeel van Stichting Sneekweek in de organisatie groter zijn met als doel de 86ste Sneekweek nóg gezelliger, mooier en (water)sportiever te maken.