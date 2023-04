KWS Sneek mag vijf wedstrijd-Optimisten in ontvangst nemen van gulle Sneker Wijbe de Vries

De Vries is een zeer bescheiden man. Hij heeft zijn hele werkzame leven bij de storingsdienst van de PTT gewerkt. Daarnaast was De Vries jarenlang vrijwilliger bij de molen in Woudsend, ongeveer 60 jaar. Ook daar heeft hij een donatie aan gedaan.



Wedstrijdzeilen

Wijbe de Vries was in zijn jonge jaren zeilinstructeur bij de zeilschool in Woudsend in de 16m2. Hij heeft jarenlang met Tom de Haan gezeild als bemanningslid in de 16m2 zeilklasse. Eerst in de 2509, later in het jaar 1963 in de 2888, een boot waarmee veel prijzen zijn behaald. Vervolgens hebben De Vries en De Haan nog in de 4204 gezeild.



Samen hebben ze ook namens het Friese team teamwedstrijden gezeild en hebben maar liefst 50 Sneekweken gevaren. Er zullen maar weinig zijn die daar aan kunnen tippen. Drie keer pakten De Vries en en zijn zeilmaat de hoofdprijs, maar slechts één keer wonnen ze het bekende bord. De KWS kreeg dus nog als 'klacht' mee van De Vries te laat met de borden te zijn begonnen.



Supermooie schenking

Wijbe de Vries heeft altijd veel plezier beleeft aan de watersport en daarom wilde hij iets teruggeven. Het werd deze supermooie schenking want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.