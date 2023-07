KWS en SKS maken draaiboek voor Hardzeildag en Skûtsjesilen op woensdag 9 augustus

Hardzeildag start om 09.00 uur

Hardzeildag begint op woensdag 9 augustus een uur eerder en start om 09.00 uur. Alle deelnemers zullen om 14.30 uur de Snitser Mar via de noordzijde hebben verlaten. De KWS haalt daarna de wedstrijdboeien uit het water, zodat de SKS wedstrijdcommissie van Terherne de voorbereidingen voor de wedstrijd kan treffen.

Tijdens Hardzeildag zullen 600 boten, verdeeld over 30 klassen, aan de start verschijnen. Normaliter worden deze dag ook wedstrijden gehouden voor Friese Jachten, Boeiers en Tjotters. De strijd tussen die schepen wordt verplaatst naar dinsdag 8 augustus. ’s Middags is er, nadat de Sneekweek-deelnemers van het water zijn, een slalomwedstrijd voor windsurfers. Die wedstrijd wordt pal voor het Starteiland gehouden.

SKS-skûtsjesilen start om 16.00 uur

Zodra Hardzeildag is afgelopen en de KWS haar boeien uit het water heeft gehaald, kan de wedstrijdcommissie van Terherne tussen 14.30 en 15.00 uur beginnen met het treffen van de voorbereidingen voor de wedstrijd van de SKS-skûtsjes. De schippers gaan om 15.00 uur de Snitser Mar op om in te zeilen. De start is om 15.55 uur.

Begeleide doorvaart beroepsscheepvaart

Op woensdag 9 augustus zal er beperkt scheepvaartverkeer mogelijk zijn op de Snitser Mar. De volgvloot van de SKS-skûtsjes en beroeps- en recreatieverkeer moet er rekening mee houden dat ze tijdens de wedstrijden van de KWS niet de boeienlijn van het PM-kanaal (zie bijgevoegde kaart) mag passeren. Het wedstrijdwater is afgesloten en het PM-kanaal, de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, is alleen toegankelijk voor de beroepsvaart. Tussen 14.00 en 18.00 uur is er een begeleide doorvaart van de beroepsvaart.

De volgvloot van de SKS wordt verwezen naar ligplaatsen aan de rand van het meer (zie kaartje). Vanaf 09.00 uur mag er niet meer worden gevaren en tussen 14.30 en 15.00 uur kunnen de schepen rond het wedstrijdveld achter de rode boeien gaan liggen.

Bron: www.skutsjesilen.nl