KWF Kankerbestrijding zoekt vrijwilligers!

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen levens maakt KWF Kankerbestrijding al 71 jaar het verschil. Zij tracht het beleid te beïnvloeden en deelt haar kennis. Zij financiert en faciliteert het kankeronderzoek wat hiervoor nodig is.

KWF Kankerbestrijding organiseert de grootste collecte van Nederland. Ieder jaar, begin september, gaan 80.000 collectanten van deur tot deur om geld op te halen Dit doen zij met de bekende collectebus of met een QR-code.