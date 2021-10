KWF Horse Kalender 2022 (bijna) klaar

OPPENHUIZEN- De KWF Horse Kalender 2022 met Yvonne Horjus uit Top en Twel is deze week gedrukt en bijna klaar voor de verkoop. De Stichting Horse Kalender komt al enkele jaren in actie voor de KWF Kankerstichting en brengt jaarlijks een kalender uit waarbij het Friese paard grotendeels centraal staat. Het thema van de kalender voor 2022 is 'Powervrouwen'.