SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Kwant Controls.

Kwant Controls levert sinds 1937 nautische instrumenten en systemen voor navigatie en voortstuwing van schepen en is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten op dit gebied. De missie van Kwant Controls is om continu te innoveren en oplossingen voor nautische instrumenten en systemen te integreren om de veiligheid en betrouwbaarheid van schepen te verbeteren.

Gedrevenheid vind je overal bij Kwant Controls. Zowel bij de productie, de refit, servicemonteurs, installateurs en engineers is deze terug te vinden. De mensen van Kwant Controls hebben liefde voor het vak, voor de maritieme wereld en maken door hun toewijding onderscheid. We zijn wereldwijd en groot in onze producten en kennis, maar met ongeveer vijftig medewerkers 'klein' genoeg om ieder zijn eigen input te laten geven. Jouw kennis en ideeën worden dan ook echt gewaardeerd.

Benieuwd geworden? We maken graag kennis met je tijdens het Werkfestival! Bekijk onze vacatures op de website, www.kwantcontrols.nl of www.werkenbijkwantcontrols.nl"

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO