Kunstwerk van vijftien silhouetten bij Elfstedenroute in Tjerkwerd onthuld

Tjerkwerd- Vijftien silhouetten met de jaartallen van alle Elfstedentochten zijn zaterdagmiddag onthuld in Tjerkwerd. De inwoners van het dorp hebben model gestaan voor het stalen kunstwerk. Ze zijn nu vereeuwigd op de helft van de Elfstedenroute.

Tjerkwerders onthullen het silhouet waar ze zelf model voor hebben gestaan

Het werk Fyftjin en Fierder bestaat uit silhouetten van staal. Van alle vijftien Elfstedentochten is er een in de stijl van het jaar dat die gehouden is. Het vijftiende silhouet is dat van koning Willem-Alexander. De Tjerkwerders hebben hun eigen silhouet zaterdag onthuld.

Ontwerper Pieter Jan Stallen spreekt van een hoogtepunt. "Na tweeëneenhalf jaar is het gelukt. De dorpelingen hebben zichzelf kunnen laten zien in de modellen die ze waren. We hebben de Elfstedentocht vijftien keer gereden. Ik heb ze voor elk jaar geprobeerd vorm te geven."

Ook de toekomst speelt een rol. Er is een plekje vrijgehouden voor een stalen silhouet van de volgende tocht. En op de brug bij het dorp staat de afbeelding van een man met een meisje op zijn schouders. Dat meisje wijst in de verte en een tekstballon geeft haar gedachten weer.

De tekst daarvoor is bedacht door Janna de Boer. Zij is uitgekozen uit de inzendingen van schoolkinderen in Súdwest-Fryslân.

Janna is er blij mee: "Dat vind ik wel heel leuk. We moesten teksten maken op school en die opsturen naar de website. Het meisje vraagt zich af of de schaatsers nog wel komen met de Elfstedentocht."