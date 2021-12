Kunstuitleen Galerie Bax

SNEEK- Wil jij zometeen het nieuwe jaar beginnen met nieuwe kunst in huis? Misschien is de kunstuitleen dan wel wat voor jou!

Met de kunstuitleen kun je 3 kunstwerken tegelijk huren zonder dat je er aan vast zit. Wil je na een tijdje weer iets nieuws in je huis hebben hangen? Dan kun je het zo weer omwisselen voor een ander kunstwerk uit onze collectie.

Op de foto’s zie je een aantal voorbeelden van de kunstwerken waar je uit kan kiezen, maar we hebben er natuurlijk veel meer. Kom langs in de galerie, of kijk op onze website voor meer: https://buff.ly/2YLV1vv