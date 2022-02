Kunstnijverheid in Coronatijd in het Modelspoor Museum

SNEEK- Het museum krijgt van mei t/m november 2022 een opzienbarende tentoonstelling. Een collectie die even anders is dan anders en die ook andere bezoekers naar het museum op het station in Sneek zal trekken. Kunstnijverheid gemaakt in de corona periode, want wat doe je anders?

Daarom zoeken we deelnemers aan deze tentoonstelling.

Iedereen kan er aan mee doen zo lang het maar “kunstnijverheid” is. Daarom deze oproep. Heb je in de afgelopen corona periode gebouwd aan een vliegtuig, auto of boot, heb je houten modellen gemaakt, geschilderd, diamond painting, boetseren, houten winkeltjes en kamertjes, kalligrafie, borduren en naaien, poppen maken of heb je de fotografie weer opgepakt? Dan willen we dat graag als bruikleen exposeren. Uiteraard zorgen we ervoor dat het niet alleen veilig getoond gaat worden maar jouw naam ontbreekt natuurlijk ook niet. Aan twee grote wanden van circa 2 x 6 meter wordt alles opgehangen van mei t/m november 2022.

Stuur een mail naar museum@modelspoormuseum.nl met vermelding van je naam en het voorwerp dat je zou willen inbrengen, het liefst met een foto. Het voorwerp mag niet groter zijn dan maximaal 30x40 cm. Je kunt je aanmelden tot 25 maart. In april nemen we dan contact met je op.

De expositie zal te zien in het Modelspoor Museum van Sneek. Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.