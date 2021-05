Kunstkuier rond Pingjum

Vereniging Kunst Achter Dijken organiseert een kunstkuier met twee vrij toegankelijke exposities in de buitenlucht waaraan 19 kunstenaars uit Friesland een bijdrage leveren. De fotografen, beeldhouwers, vormgevers, en schilders tonen in totaal meer dan 30 kunstwerken.

De expositie wordt op 5 juni geopend door de wethouder van cultuur van Súdwest Fryslân, Mirjam Bakker. Voor Pingjum en vereniging Kunst Achter Dijken een bijzonder moment na twee festivals die afgelast moesten worden vanwege corona. Het project ‘Kunst Kuier’ is georganiseerd als alternatief voor het jaarlijkse kunstfestival. De vereniging vond het belangrijk om ondanks de beperkende corona maatregelen toch het werk van kunstenaars uit (Sùdwest) Fryslân op een veilige manier zichtbaar te maken.

Aan de zuidkant van het dorp is de eerste expositie ingericht. Deze expositie heeft 'chaos' als thema.Het thema sluit aan bij de pandemie die onze wereld op zijn kop heeft gezet. Maar het thema vertelt ook iets over hoe kunstwerken in het atelier kunnen ontstaan in een zelf gecreëerde chaos. Hoe allerlei beelden, woorden, klanken en gedachten door kunstenaars worden verwerkt en samengebald tot een nieuw werk. De kleuren spatten soms van de foto’s. Het publiek kan luisteren en kijken naar de inspiratiebronnen van kunstenaars via een QRcode. Bij deze expositie kun je genieten van een veld vol glazen bloemen, gemaakt van afgedankte glazen, borden en schalen, gemaakt door Elske Klik. Of neem plaats in een kunstwerk in de vorm van een spiraal van Tanja van Abbema en Bauke Terpstra. Daar, met de blik op de hemel, kan iedereen de eigen chaos aan nieuw opgedane gedachten en beelden ordenen en tot rust brengen.

Langs de slingerende Rommerdalaan richting de Middeleeuwse dijk de Pingjumer Halsbân is de tweede expositie ingericht met het Friese landschap als thema. In grote omlijstingen van anderhalf meter breed, zijn zowel foto's als beelden te zien. Het landschap met de akkers en weiden en het mooie uitzicht op de zeedijk, vormde de inspiratiebron voor de kleurrijke, poëtische en soms ook kritische kunstwerken.

De Kunst Kuier begint net buiten het dorp langs het schelpenpad, tegenover de Burenlaan1 in Pingjum. Meer informatie over de Kunst Kuier is te vinden op www.kunstachterdijken.nl.