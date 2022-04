Kunstenaars gaan vogels tellen in het Glazen Huis van Fûgelwacht Wommels

WOMMELS - Zaterdagochtend is door voorzitter Teade de Boer en burgemeester Jannewietske de Vries het jubileumproject 'Oer de râne fan de tiid' van de Fûgelwacht Wommels geopend. Eerst op de boerderij van Murk Nijdam en vervolgens bij het Glazen Huis over de Slachtedyk niet ver daar vandaan.

Teade de Boer schetste de historie en de bedoeling van het project: "Sjen hoe’t it eartiids wie, hoe’t it no is en hoe’t it komme sil. En dan foaral oangeande de greidefûgels".

Een week lang zullen (bekende) mensen 24 uur lang plaats nemen in het Glazen Huis, vandaag te beginnen met kunstenaar O.C. Hooymeijer die door burgemeester De Vries in het huis opgesloten werd. Daarvoor had ze in een toespraak grote waardering uitgesproken voor het werk van Fûgelwacht Wommels. Het bestuur kreeg hiervoor de penning van verdienste van gemeente Súdwest-Fryslân.

Na Hooymeijer zullen achtereenvolgens Pieteke de Boer, Theunis Piersma, Jochem Myjer, Elmar Kuiper, Wiebe Kaspers en Marten Winters zich laten opsluiten in het Glazen Huis. Bijzondere gasten komen op bezoek om perspectieven te ontwikkelen over de toekomst van de weidevogels.

Bron: Wommels.nl