Kunst uit de Súdwesthoeke in Galerie Lytse Skientme

KOUDUM- Het is zo langzamerhand een traditie geworden: op de vierde expositie van het jaar toont Galerie Lytse Skientme in Koudum kunst uit de eigen omgeving. Op de laatste expositie van 2022 zijn er schilderijen van Margreet Blaas uit Koudum en Rinny Koornstra uit Oudemirdum, het keramiek komt van Tom van der Vaart uit IJlst. De expositie is te zien vanaf 11 augustus en wordt officieel geopend op zaterdag 13 augustus.

Margreet Blaas, nog niet zo lang een Koudumse, exposeert voor het eerst in haar nieuwe woonplaats. Ze voelt zich aangetrokken tot het onontdekte, tot een mysterie, een herinnering of een verhaal. Via haar intuïtie en verbeelding volgt deze kunstenares haar innerlijke stemmen. Figuren vloeien al schilderend samen met hun omgevingen. Zo ontstaan er, stapje voor stapje, levendige en bezielde schilderijen die vaak een magisch-realistische droomwereld laten zien.

Rinny Koornstra is geboren in Sneek en woont nu in Oudemirdum. Ze werkte jarenlang als plateelschilder van Makkumer aardewerk. Haar kunst is vaak geïnspireerd op dagelijkse beschouwingen en fantasieën. In Galerie Lytse Skientme exposeert ze schilderijen onder de titel ‘Light in decline’. Daarin laat ze de schoonheid zien die zich openbaart als er door een bepaalde lichtinval bijzondere kleureffecten kunnen verschijnen in verroeste, verdorde en vergane materie.

Tom van der Vaart heeft als ‘Potter Tom’ zijn atelier in IJlst. Dat je van klei, verpoederde mineralen, een draaiende beweging en een hittebron fraaie en duurzame voorwerpen kan vervaardigen fascineert hem. Hij is gespecialiseerd in gedraaid gebruiksgoed van steengoed of porselein en kleine handgevormde objecten. Hij zoekt bewust de grenzen van het materiaal op. Zijn voorkeur gaat dan ook uit naar dunne en tijdloze vormen, voorzien van een levendig en kleurrijk glazuur.

De expositie ‘Kunst uit de Súdwesthoeke’ is te zien in Galerie Lytse Skientme in de Hoofdstraat van Koudum van 11 augustus tot 10 september. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 17 uur en op aanvraag. De feestelijke opening waarbij iedereen van harte welkom is, is op zaterdag 13 augustus om 16.00 uur met een praatje, een hapje en een drankje.