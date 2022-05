Kunst in de Tuinen Exmorra weer te bezichtigen

Alwin Overwater van Glasblazerij het Quakeltje en één van de initiatiefnemers vertelt dat de kunstvoorwerpen in de tuinen, langs de wandelroute It Eksmoarster Rûntsje staan. “Kunst in de tuinen is ieder jaar verschillend door de variatie aan kunstenaars. We zijn met allerlei ideeën bezig om Kunst in de Tuinen uit te breiden. Uiteindelijk zijn er van de 20 kunstenaars ongeveer 5 die elk jaar weer meedoen en die zetten dan ook heel ander werk neer. Daarbuiten hebben we ook weer nieuwe kunstenaars en dat proberen we ook te promoten. Ze kunnen zich inschrijven via de website. Na de opening komt er weer een nieuw inschrijfformulier op de website”.

De expositie geeft de bezoekers genoeg om te zien, maar het dorp krijgt er ook veel voor terug. “Het is gewoon heel leuk dat je bijna elke dag op verschillende tijden een paar mensen ziet lopen. Het gaat erom dat het dorp levendig is en dat de mensen gewoon genieten van het werk dat er staat. De kinderen uit Exmorra worden ook bij de kunstexpositie betrokken. We hebben de kinderen gevraagd om iets te maken met het thema Vang de Wind”.

De opening vindt plaats op zaterdag 28 mei om 11.00 uur in de Johannes de Doperkerk in Exmorra. Kijk voor meer informatie op www.beleefexmorra.nl.