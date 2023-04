'Kunst Achter Dijken' - Kunstfestival op 6 en 7 mei in Pingjum

PINGJUM - Het jaarlijkse ‘Kunst Achter Dijken’ is dit jaar op zaterdag 6 en zondag 7 mei in Pingjum. Het thema van deze editie is ‘ zee van ruimte’ en iedere kunstenaar geeft daar op eigen manier invulling aan.

Naast de twintig vaste leden van de kunstenaarsvereniging doen een zevental gastkunstenaars mee die hun werk in eigen atelier, in schuren, kerken en dorpshuis tonen. Ook rondom het dorp met prachtige vergezichten worden buiten installaties getoond.

Het aanbod is zeer divers. Naast muziek, schilderijen, beeldhouwkunst, zilverwerk, fotografie, video, film en installaties is er als speciale attractie de Muziekmachine van de gebroeders Marco en Martijn Pieck. Dit is een interactieve geluidstuin waaraan iedereen mee kan doen. Met diverse optredens van de gebroeders kan het een belevenis zijn dit kunstobject te ervaren. Voor kinderen wordt een speciale speurtocht georganiseerd waarin uiteraard de Muziekmachine een belangrijke rol speelt.

Het weekend wordt op zaterdag om half elf feestelijk geopend in het dorpshuis. Om twaalf uur is er een concert van het tienkoppige Tango ensemble Astor onder leiding van Bob Driessen in de Victoriuskerk. Ze spelen muziek van de Argentijnse componist Astor Piazzolla en zang van Lucia Bazzano.

Als afsluiting van het weekend speelt de Kentucky Snake Oil band in podium Pingjum vanaf vier uur. De band speelt een gevarieerd repertoire met onder andere nummers die bekend zijn van Johny Cash, Bruce Springsteen, Hank Williams en Mumford & Sons. Het festival is beide dagen gratis te bezoeken. Kortom zoals vanouds weer een heerlijk kunstweekend in kunstenaarsdorp Pingjum.