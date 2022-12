Kultuerhús Klameare spreekt in tijdens commissievergadering

SNEEK/WORKUM- Woensdagavond 7 december wordt het raadsvoorstel voor de bouw van een nieuwe Klameare besproken in de commissie Boarger en Mienskip in het gemeentehuis in Sneek. Wanneer de leden van de commissie positief staan tegenover de plannen voor nieuwbouw van het Kultuerhús, is de kans groot dat er in de raadsvergadering van 22 december groen licht komt voor de nieuwbouw.

Naast de voorzitter van het Klameare bestuur, Tom Houtsma en een vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang Workum, zullen het vooral ook de gebruikers van Kultuerhús Klameare zijn die tijdens de commissievergadering het belang van de nieuwbouw onder de aandacht brengen; Stichting Cultureel NUT Workum, brassband Crescendo met een muzikale bijdrage en jeugdtheatergroep SWiT met voorproefje uit hun nieuwste voorstelling.

Vanaf de publieke tribune zal er support zijn van andere gebruikers van Kultuerhús Klameare. Op deze manier zal Workum duidelijk maken dat het nieuwe Kultuerhús voor de stad Workum en omstreken van groot belang is!

Hille Faber namens Kultuerhús Klameare: “Kultureel Warkum nei Snits!”

“Op woansdei 7 desimber o.s. sil heechstwierskynlik hiel Kultureel Warkum op’e tribune sitte fan it gemeentehûs yn Snits. Hja binne benijd hoe’t de kommisje Boarger en Mienskip oardielje sil oer de plannen foar nijbouw foar it Warkumer Kultuerhûs ‘de Klameare’. Troch ferskate ferienings sil dy jûns ynsprutsen wurde om dúdlik te meitsjen dat it sa net langer kin yn de Klameare sa’t dy der no is. Mar der is ek aksje fansels fan it jongerein toaniel SWiT, muzyk fan Crescendo en bûtendoar spilet it Warkumer draaioargel. Dizze manifestaasje fynt plak om likernôch 19.45 yn en om it Snitser stêdhûs.”

Datum: woensdag 7 december 2022

Tijd: vanaf 19.45 uur verzamelen aan de Marktstaat 1 in Sneek

Locatie: Bestjoershûs gemeente Súdwest Fryslân