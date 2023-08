Krystl bij Lewinski op podium

SNEEK- Singer-songwriter Krystl maakte in 2010 een vliegende start met haar carrière door de hitsingle Golden Days. Ze won een Edison voor Beste Nieuwkomer, een 3FM Award en een Buma Award en bracht succesvolle radiosingles uit als Bottles, Fool For You en Circles.

De zangeres deed verschillende clubtours en theatershows, speelde op festivals als North Sea Jazz en Concert at SEA en zong duetten met Marco Borsato en BLØF. In 2017 kwam haar elektronische single Losing My Head uit. De song werd op de dag van uitkomen meteen bekroond tot NPO Radio 2 Top Song.

Krystl's kerstsingle Wonderful Time, uitgebracht in hetzelfde jaar, stond op nummer 2 van de meest gedraaide Nederlandse kersthits en werd meer dan 1,5 miljoen keer op Spotify beluisterd. In november 2020 bracht ze de popballad A Good Year Without You uit. Naast haar solocarrière startte Krystl in 2017 een nieuw country/pop trio: The BlueBirds (Elske deWall, Krystl & Rachèl Louise). Het bleek een succes; ze traden op in het voorprogramma van Sting, speelden meerdere succesvolle club- en theatershows en brachten twee album genaamd Sisters en Great Big World uit.

Vorig jaar bracht de zangeres haar derde soloalbum uit: Good For You, Good For Me. Deze gaat over de fases van een break-up en is haar meest persoonlijke album tot nu toe. Ze laat hierop een ander geluid horen en een andere kant van zichzelf zien; atmosferisch, melancholisch en kwetsbaar.

Met deze nieuwe songs is Krystl nu op tour, waarin ze je meeneemt in haar repertoire van de afgelopen 12 jaar. De zangeres laat in deze intieme show al haar facetten zien; van powerful en energiek tot aan klein en ontroerend. Het is een prachtig concert waarbij Krystl je met haar veelzijdige stem een avond lang meeneemt door haar leven.

Lewinski Sneek, vrijdag 8 september: 20.00 – ca. 22.00 uur.

