Kruisprocessie / omgang van het kruis IJlst en omgeving

IJLST - Op zaterdag 9 april vanaf 10.30 uur zal er een groot, wit kruis door de dorpen en stad IJlst gaan (de PKN gemeentes van de zogenoemde Ring IJlst). Iedereen is welkom om een stukje mee te lopen of langs de kant van de weg te staan.

De start van de omgang van het kruis is in Uitwellingerga bij de Hermeskerk. Daarna zal het kruis overgebracht worden naar Jutrijp waar het kruis wordt overdragen aan de mensen aldaar. Na Jutrijp-Hommerts gaat de omgang via Woudsend naar Heeg, Gaastmeer, Oudega en omgeving, Nijland, Folsgare, Oosthem en tenslotte IJlst waar om 20.45 uur een afsluiting is in de kerktuin van de Mauritiuskerk. Op zondag 10 april is het Palmzondag en start de stille week voor Pasen.

Iedereen is welkom. Ook als je niet bij het kruisdragen eerder op de dag kon zijn. Op deze wijze willen de kerken van Ring IJlst zichtbaarheid en verbondenheid tonen met de nood van de wereld.