Kristiaan Strijker nieuwe gemeentesecretaris Súdwest-Fryslân

SNEEK-Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft Kristiaan Strijker (42) aangewezen als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Strijker is sinds 2017 bestuurder in het primair onderwijs (Stichting Aves) in Emmeloord. Hij treedt per 1 augustus in dienst.

Strijker heeft brede ervaring opgedaan bij diverse relevante organisaties. Zo is hij bestuurder bij Stichting Aves (en de voorloper hiervan), een samenwerkingsstichting die 34 scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Ook beschikt Strijker over ervaring bij gemeenten. Van 2009 tot 2017 werkte hij voor de gemeente Noordoostpolder, als manager Maatschappelijke Ontwikkeling en manager Cluster Samenleving. Ook was hij beleidsmedewerker bij de gemeenten Franekeradeel en Steenwijkerland.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “It is moai dat de nije gemeentesekretaris tagelyk mei it nije kolleezje starte kin. Dat is goed foar de gearwurking en it fertalen fan de bestjoerlike opjeften nei de organisaasje. De gemeentesekretaris hat dêryn in belangrike brêgefunksje. Kristiaan Strijker bringt ûntwikkelkrêft en ferbining. Wy sjogge de gearwurking mei fertrouwen temjitte en winskje Kristiaan in goeie tiid yn Súdwest-Fryslân."

Strijker is, als voormalig inwoner van de gemeente, geen onbekende in Súdwest-Fryslân. “Vanuit mijn betrokkenheid bij de regio ben ik vertrouwd met de mentaliteit van ‘samen aanpakken’ en draag ik graag mijn steentje bij aan onze gezamenlijke toekomst”, aldus Kristiaan Strijker. “Gesteund door het vertrouwen dat ik proef, ga ik graag samen met de medewerkers en het nieuwe college aan de slag voor de inwoners van deze prachtige gemeente. Hierbij werk ik vanuit een open dialoog met inwoners, bestuurders, instellingen en bedrijven. Ik streef ernaar om te horen wat er speelt, wil ideeën opbouwend bespreken en met elkaar tot oplossingen te komen.”

Eerder dit jaar vertrok Pieter Zondervan als gemeentesecretaris / algemeen directeur bij gemeente Súdwest-Fryslân. Sindsdien nam mededirectielid Griet Heeg tijdelijk waar. Met de aanwijzing van Kristiaan Strijker neemt Heeg haar oude rol weer in en is het tweekoppige directieteam van Súdwest-Fryslân compleet.