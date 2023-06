Krijntje Pappie in de Marktstraat na de 4 Mijl van Sneek

SNEEK- Na afloop van de 4 Mijl van Sneek, zondagmiddag a.s. treedt Krijntje Pappie op in de Marktstraat.

Het optreden is van 15.00 uur tot 18.00 uur. De weervooruitzichten voor zondag zijn uitstekend en het belooft een gezellige boel te worden in het hartje van de stad. Om 15.00 uur is de prijsuitreiking van het gezellige loopspektakel.