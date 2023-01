Krijgt heel Sneek gigasnel glasvezel?

DELTA Netwerk heeft de afgelopen weken een glasvezelcampagne gevoerd in Sneek. Om alle inwoners te kunnen voorzien van een gratis glasvezelaansluiting, dient 20% van de inwoners zich aan te melden. We zijn er bijna en hebben daarom de campagne verlengd tot en met 15 februari 2023. We hebben al wel goed nieuws voor de inwoners die zich hebben aangemeld. Voor deze mensen komt er gegarandeerd glasvezel! De start van de aanleg zal rond maart 2023 plaatsvinden.

Heb je je nog niet aangemeld? Meld je alsnog aan en je bent verzekerd van een gratis glasvezelaansluiting. Behalen we 20%, dan krijg niet alleen jij, maar alle inwoners van Sneek een gratis glasvezelaansluiting.

Zarah van den Berg, project manager bij DELTA Netwerk vertelt: ʺWij zijn blij met alle aanmeldingen die wij al gehad hebben en die we mogen aanleggen, maar gunnen alle inwoners van Sneek een razendsnelle en stabiele internetverbinding. We spreken inwoners die aangeven al een internet aansluiting te hebben en niet direct de noodzaak zien van een nieuwe glasvezelverbinding mede omdat men hogere kosten verwacht. En zeker in deze tijd zijn mensen hier heel alert op. Begrijpelijk!

Toch kost de aanleg van de glasvezelaansluiting de inwoners nu niets en wanneer zij bij een van de telecomaanbieders op ons open netwerk een abonnement afsluiten, zijn ze hetzelfde zo niet goedkoper uit. Inwoners kunnen de ‘online vergelijker’ doen op onze website en zien dan direct wat het voordeligste abonnement voor hen is. En dit geldt voor zowel koop als huurwoningen!”

Gratis glasvezel voor iedereen

Van den Berg vervolgt:” Inwoners van Sneek worden begin januari geïnformeerd over het vervolg van de campagne. Voor inwoners zich die al hadden aangemeld, geldt dat wij hen gaan aansluiten op ons glasvezelnetwerk. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezel aansluiting, kunnen zich tot en met 15 februari aanmelden zonder extra aansluitkosten bij de lokale verkopers of online bij één van de zes telecomaanbieders (Caiway, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe, Freedom of Online.nl). Een glasvezelaansluiting betekent dat we een vertakking van de glasvezelkabel naar het huis leggen en in huis een bijbehorend kastje (FTU) plaatsen.

Na deze verlenging maken wij de balans op of alle inwoners van Sneek worden aangelegd of dat we genoodzaakt zijn alleen diegene met een abonnement kosteloos te voorzien van snel en stabiel internet. Daarom roep ik alle inwoners op om zich alsnog aan te melden om zich zo te verzekeren van een aansluiting.”

Extra inloop-en informatiebijeenkomsten

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over glasvezel, de kosten, voorwaarden en de aanleg van glasvezel, organiseert extra DELTA Netwerk informatiebijeenkomsten. Houd onze website in de gaten voor de bijeenkomsten die in Sneek worden georganiseerd.

Daarnaast kunnen mensen t erecht bij ons Glasvezel Informatiepunt aan de Oosterdijk 79 in Sneek.

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk legt door heel Nederland glasvezelnetwerken aan en is onderdeel van DELTA Fiber, een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het netwerk van DELTA Fiber is in alle provincies aanwezig en inmiddels hebben al meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven toegang tot de nieuwste generatie glasvezel. Het komende jaar bereikt het netwerk zo’n anderhalf miljoen adressen en DELTA Fiber heeft de ambitie om door te groeien naar 2 miljoen huizen en bedrijven in 2024. DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele telefonie.