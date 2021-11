Krampachtig VC Sneek veert op tijd op tegen Peelpush: 3-2

Sneek. Hoeveel keelpastilles kan een coach tot zich nemen in vijf sets? Jeffrey Scharbaai kan daar zeker een gepast antwoord op geven, want de doorgaans zo rustige trainer/coach schraapte zijn keel meerdere malen en had al zijn volume nodig om zijn formatie op het juiste spoor te krijgen. Dat lukte uiteindelijk na een zwaar bevochten vijfsetter waarin de thuisploeg diepe dalen met grote pieken afwisselde. Mede door de aanvallende impulsen van Roos van Wijnen en Rixt van der Wal en de prima invalbeurten van Danique Aardema en Sanne de Ruiter kon het publiek op de goed bezette tribunes enigszins opgelucht huiswaarts keren na een enerverend avondje VC Sneek.

Klantenbinding

Een ding kan gezegd worden: het is nooit saai in de Sneker Sporthal als VC Sneek thuis speelt. Reden waarom het publiek graag de gang naar het thuishonk van de roodhemden vindt. De stemming wordt er al vroeg ingebracht door het Friese volkslied en twee mini’s van de week verrichten elke wedstrijd de eerste opslag. Klantenbinding en sfeer creëren heet dat en dat doet VC Sneek uitstekend. De prestaties moeten echter op het veld gebeuren en na twee nederlagen telde tegen Peelpush maar een ding: winnen en dan het liefst in drie of vier sets. Deze omissie slaagde niet geheel, maar Jeffrey Scharbaai zal aan het eind van de meer dan twee uren durende clash blij zijn dat zijn team halverwege de eerste set en in de vierde en vijfde set mentale veerkracht toonde. De ontlading en vooral op de opluchting waren groot na de beslissende klap in de final set door Lieze Braaksma.

De oplettende toeschouwer waande bij de warming-up Anlène van der Meer. De linkshandige passer/loper bewoog zich alweer frank en vrij tussen haar teamgenoten en zou bij mogelijke impasses inzetbaar zijn geweest. Haar aanwezigheid werkt in ieder geval positief op het teamgebeuren. Scharbaai begon met Nienke Oud, Roos van Wijnen, Britt Schreurs, Rixt van der Wal, Anniek Siebring, Lieze Braaksma en libero Geldou de Boer tegen een Peelpush waar de veelal scorende Celine Keijsers aanvankelijk vanaf de kant toekeek. De Limburgers namen brutaal het voortouw in de eerste set en hadden met name blokkerend en verdedigend de zaken prima op orde. VC Sneek sloeg teveel balen uit, maakte passend teveel fouten en de Meijelse formatie speelde een goed niveau tot halverwege de eerste set. Toen begon de Sneker inhaalrace vanaf 6-15 en kwam men voor het eerst voor op 20-19. Rixt van der Wal sloeg na een serve van Lieze Braaksma op de mid het setpunt binnen. (25-19)

Lucky one

In de tweede set leek er geen vuiltje aan de lucht voor het team van captain Roos van Wijnen. De partij ging gelijk op en Sneek kwam met name aanvallend en blokkerend tot de strijd om de big points. (21-17) Na een setpoint op 24-23 was Peelpush the lucky one met twee services via de netband en een uitbal van Britt Schreurs. (24-26)

In de derde set een beter Peelpush dat met 13-18 een flink gat sloeg en nu niet in dezelfde val trapte als in de openingsset. Scharbaai bracht Danique Aardema en Sanne de Ruiter, maar het verschil was te evident uiteindelijk. (17-25)

Verbetenheid

In de vierde set een herboren VC Sneek dat met veel meer gretigheid speelde dan voorheen. Danique Aardema was de stabiele factor op de spelverdelerspositie en zette professioneel de lijnen uit. Blokkerend stond het als een huis. Via 13-4 en 17-5 was VC Sneek een klasse beter. Via 25-13 stond de partij weer in evenwicht. Met name de verbetenheid op het gezicht van Lieze Braaksma sprak boekdelen.

In de vijfde set een VC Sneek dat steeds een voorsprong had via 5-2, 6-3, 9-6 met een exellerende Roos van Wijnen op positie 4. Lieze Braaksma haalde tenslotte tot tweemaal toe de trekker over voor de twee wedstrijdpunten. (15-9). Een vijfsets zege voor VC Sneek dat na twee verliespartijen op basis van mentale veerkracht met een goed gevoel de catacomben kon opzoeken.

Bron: Persbericht VC Sneek