Kraamafdeling ontvangt geschenken na donaties uitvaartzorg

SNEEK- De kraamafdeling van Antonius in Sneek heeft donderdag twee hemelwiegjes en twee acrylglas waterwiegen met hemelwiegdekens in ontvangst mogen nemen. Dit is bedoeld voor ouders die tijdens de zwangerschap een kindje zijn verloren. “We zijn deze vrouwen ontzettend dankbaar”, zei verpleegkundige Mieke Kuttschruiter bij het in ontvangst nemen van de geschenken.

Tijdens de Uitvaart Fair in Joure op 5 november jl. hebben Romy van der Wiel Uitvaartzorg en Renny Spoelstra Uitvaartzorg een waarde-cheque van € 637,15 overhandigd aan Nathalie Roelofsen Nijzink van ‘Hemelwieg’ uit Harderwijk. Nathalie heeft twee hemelwiegjes geschonken namens de doneeractie van 12 en 16 weken, inclusief waterwiegjes voor de kraamafdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Liefdevol en zacht

De waterwieg is een zachte manier van opbaren voor kindjes die zijn overleden tijdens de zwangerschap. Romy en Renny hopen op deze manier dat ouders op een liefdevolle en zachte manier afscheid kunnen nemen van hun zo gewenste maar stilgeboren kindje, zodat zij een goed begin kunnen maken met het rouwproces. “Het is een hele moeilijke tijd voor de ouders, die hun kindje nog graag even bij zich houden een paar dagen voordat het afscheid komt. Dankzij wateropbaring kan deze periode langer duren, tot wel vijf dagen", aldus Nathalie.

Romy en Renny hebben de kraamafdeling twee acrylglas waterwiegen met Hemelwiegdeken geschonken voor overleden kindjes van 20 en 24 weken oud. “Wij vinden het belangrijk dat ouders weten dat er aan ze gedacht wordt bij een dergelijke ingrijpende gebeurtenis", aldus Romy en Renny. “Mensen praten er niet graag over, terwijl er heel veel ouders zijn die deze ervaringen delen. Dat taboe willen we graag wegnemen. Het is juist goed om dit onderwerp bespreekbaar te maken."