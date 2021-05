Korte teken- en schildercursussen in zomermaanden

BOLSWARD- Kunstencentrum Atrium biedt in mei, juni, juli en augustus diverse korte teken- en schildercursussen aan. Cursisten worden hierbij regelmatig mee naar buiten genomen door docenten Bieke Huls en Fimmy Kooijker. Er zijn cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen; beginners en gevorderden. Ze zijn los van elkaar te volgen. Aanvangstijden, lesduur en andere informatie staat op kunstencentrumatrium.nl. Aanmelden kan ook via de website.

Buiten tekenen en schilderen Fimmy Kooijker geeft de workshop ‘buiten tekenen en schilderen’ met Sneek als inspiratiebron. De locatie, bijvoorbeeld de Waterpoort of het Wilhelminapark, wordt kort voor aanvang doorgegeven. Deze lessen voor jongeren en volwassenen zijn op dinsdag 1, 15 en 22 juni en los van elkaar te volgen. Een drie-in-eenpakket is ook mogelijk.

Modeltekenen en -schilderen Kooijker geeft op zaterdag 12 juni de workshop ‘modeltekenen en -schilderen’. Cursisten leren hoe ze een portret of model vlot kunnen opzetten, huidskleuren mengen het uitwerken van een schilderij in kleur met acrylverf. Voorafgaand worden er houtskoolstudies gemaakt. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen.

Zomerworkshops Bieke Huls geeft drie losse zomerworkshops met als thema ‘vrolijke paraplu’ (bedoeld voor jongeren en volwassenen, op vrijdag 21 mei), dieren in softpastel (kinderen, op zaterdag 12 juni) en de Waterpoort van Sneek (jongeren en volwassenen, op vrijdag 2 juli). Tevens verzorgt Huls drie lossen schildercursussen voor jongeren en volwassenen: 'schilderen met paletmes en oude (bank)pasjes’ (vrijdag 11 juni), ‘collage à la Matisse’ (vrijdag 18 juni) en ‘portret net even anders’ (vrijdag 25 juni).

Zomerkunstweek In augustus organiseert Bieke Huls een zomerkunstweek met drie losse cursussen. Cursisten trekken erop uit en maken collages van uitgeknipte en getekende vormen (maandag 16 augustus), brengen teksten en tekeningen aan op een kussensloop (woensdag 18 augustus) of tekenen markante Sneker gebouwen zoals de Martinikerk (vrijdag 20 augustus). De cursussen zijn los van elkaar te volgen.