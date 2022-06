Korte teken- en schildercursussen in de buitenlucht of met bijzondere voorwerpen

SNEEK- Kunstencentrum Atrium biedt in juni een aantal kortdurende teken- en schildercursussen aan. Een deel ervan is in de buitenlucht, anderen vinden plaats in het Atrium. Soms worden bijzondere objecten gebruikt waaronder oude bankpasjes. De cursussen bestaan uit één of twee lessen en vinden allen plaats in Sneek.

Cursussen in de buitenlucht Buiten tekenen en schilderen Docent Bieke Huls neemt haar cursisten mee naar een mooie plek in Sneek. De deelnemers vertrekken vanuit het Atrium aan het Oud Kerkhof. Jongeren en volwassenen. Datum en tijd: donderdag 16 juni , van 19.00 tot 21.30 uur . Het dak op Deelnemers krijgen de kans om Sneek te schilderen vanaf een unieke plek in het hart van de stad: het dak van Theater Sneek. Aan de Westersingel kijkt men uit op onder meer de Waterpoort en de Martinikerk. Deze workshop van Bieke Huls betreft twee los van elkaar te volgen lessen. Volwassenen. Datum en tijd: zaterdag 4 en zondag 12 juni , van 10.00 tot 16.00 uur .

Binnencursussen

Schilderen met paletmes en bankpas Deelnemers leren kijken naar vorm en licht/donker. Daarnaast laat docent Bieke Huls zien hoe kleuren kunnen worden gemengd op het palet en op het kunstwerk zelf. Jongeren en volwassenen. Datum en tijd: donderdag 23 juni , 19.00 tot 21.00 uur . Portret net even anders Tijdens deze workshop van Bieke Huls leert men stapsgewijs werken met verschillende technieken: houtskool, pen en inkt, softpastel en schilderen. Deelnemers gaan op meerdere manieren portretten vormgeven. Daarbij komen allerlei zaken aan bod, zoals vorm, licht/donker, verhouding en compositie.

Jongeren en volwassenen. Datum en tijd: donderdag 30 juni , 19.00 tot 21.30 uur . Dromen op een kussensloop Kinderen die zin hebben om hun slaapkamer te pimpen, mogen een kussensloop meenemen naar kunstencentrum Atrium. Samen met Bieke Huls worden ze mooi beschilderd.

Kinderen. Datum en tijd: donderdag 16 juni , 15.00 tot 16.30 uur .

Kleurrijke dieren in softpastel

Kinderen gaan hun hond, kat, konijn of een ander lievelingsdier tekenen in softpastel. Dit kan realistisch of juist in allerlei verschillende kleuren. Aan deze cursus kunnen maximaal twaalf kinderen deelnemen. Zij mogen een foto van een of meerdere dieren meenemen. Kinderen. Datum en tijd: maandag 13 juni , 19.00 tot 21.30 uur .