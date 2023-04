Kornwerderzand krijgt glasvezel

Gedeputeerde Fokkinga, portefeuillehouder Breedband Fryslân: “In digitale tijden is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ik ben blij dat de inwoners en bedrijven door samenwerking en onze financiële bijdrage in het najaar van 2023 kunnen genieten van snel en stabiel internet. Een ‘boppeslach’ voor Kornwerderzand!”

Juliette Lampe (75), bewoner Kornwerderzand: “Ik ben blij met de komst van de nieuwe glasvezelverbinding. Als vrijwilliger werk ik vaak in het Kazemattenmuseum. Fijn dat ik dan later programma’s kan terugkijken via streamingsdiensten. Zoals het gezegde luidt: een slimme meid is op de toekomst voorbereid!”

Samenwerken

Kornwerderzand ligt op de Afsluitdijk, tussen Waddenzee en IJsselmeer. Vanwege de ligging van het dorp was glasvezel lange tijd financieel niet haalbaar. Door vroegtijdige afstemming tussen het dorp, DELTA Netwerk en de provincie wordt de aanleg van de verbinding gecombineerd met werkzaamheden voor provinciale projecten in het gebied. Deze unieke combinatie maakt de glasvezelverbinding mogelijk.

Snel internet op het Friese platteland

Snel internet is belangrijk voor de Friese leefbaarheid en werkgelegenheid. In 2017 is de provincie gestart om snel internet in het buitengebied van Fryslân te stimuleren. Op dit moment worden de laatste van de omstreeks 20.000 adressen in het buitengebied aangesloten. In gemeente Súdwest-Fryslân is DELTA Netwerk de marktpartij die dit uitvoert. De duurste adressen in het buitengebied worden met behulp van financiële steun van de provincie aangesloten. Kornwerderzand is door de unieke ligging één van die gebieden.

