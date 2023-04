Kopstoot Zijda opnieuw beslissend bij LSC 1890

Niet uit de verf

Met de van een schorsing teruggekeerde Zijda speelden “the Blues” in hun vertrouwde opstelling, maar het vertrouwde spel kwam op de hobbelige grasmat van sportpark Olpae niet echt uit de verf. De strijdwijze van de thuisclub was vooral geënt op een flinke dosis opportunisme, waarbij het gevaar vooral van Emiel de Vries moest komen. Hij zorgde namens Oldeholtpade dan ook ook voor de eerste dreiging. De inzet bracht doelman Jesse van Sermondt niet echt in verlegenheid en niet veel later toen de Sneker sluitpost bij een schot echter wel vol aan de bak moest, verscheen er ook blos op zijn wangen.



Feller

Dat alles gebeurde in een openingsfase waarin de blauwhemden met de witte V gewoon feller waren en waarin het in rood geklede LSC 1890 niet verder kwam dan een schotje van Rik Jongstra en een voorzet van Maarten Kingma, waarbij het Sneker eindstation ontbrak. Even later was Olpae-doelman Christiaan Weijts het eindstation, toen de goalie na knoeierij bij de thuisclub een inzet van aanvoerder René Cnossen uit de benedenhoek tikte en toen hij na een hoekschop een poging van Jocelyn Haaima onschadelijk maakte.



In de fout

Haaima werd even later flink getorpedeerd en dat koste Hilco Krikke geel, waarna Van Sermondt bijna door een lob van grote afstand werd verrast. De bal belandde net naast de Sneker goal, waarna bij zowel een poging van de “homeside” als van “captain” Cnossen de juiste richting ontbrak. Toen een voorzet van Jongstra vervolgens niemand bereikte en dezelfde speler tot twee keer toe een matige pass verzond, leek de eerste helft met een dubbelblanke stand te worden afgesloten. Leek, want op slag van rust ging Oldeholtpade bij de opbouw nadrukkelijk in de fout. Cnossen pikte de bal op en produceerde vervolgens de afgemeten voorzet voor de hiervoor al genoemde kopstoot van Zijda.



Geen oplossing

Die treffer zo vlak voor rust dreunde bij de thuisclub wel even na, al kreeg Oldeholtpade vroeg in de tweede helft een paar mogelijkheden om de Sneker voorsprong ongedaan te maken. Bij de eerste kon Van Sermondt de bal eenvoudig oprapen en bij de tweede belandde het gespikkelde monster na een gekraakte inzet uiteindelijk ook in zijn grijpgrage handen. Na dat ietwat onstuimige begin werd echter duidelijk dat Oldeholtpade de oplossing niet voor handen had en dat men het van een toevallig goed vallende bal zou moeten hebben.



Wereldgoal

LSC 1890 dat met de voorsprong op zak niet meer zo nodig hoefde, zorgde in de daaropvolgende periode ook slechts mondjesmaat voor wat gevaar. Daarbij was Cnossen overigens veelal de inleider. Zo schoot Jongstra na een pass van de aanvoerder een metertje over en even later deed Maarten Kingma nagenoeg hetzelfde. Aan de andere kant had Van Sermondt niet al te veel moeite met een schot en ging een schuiver voorlangs, terwijl een voorzet toen de bal via de cornervlag in het spel bleef, uiteindelijk toch te moeilijk was.



In de 79ste minuut was een formidabele inzet van Noël Wever vanuit de draai ook te moeilijk en wel voor Oldeholtpade-doelman Weijs, die de bal in de verre hoek hoorde suizen. Met die wereldgoal was de wedstrijd wel gespeeld en dik tien minuten later was de overwinning van LSC 1890 dat over veertien dagen op het Sportpark aan de Leeuwarderweg tegen EMMS opnieuw een topper afwerkt, een voldongen feit.

Oldeholtpade - L.S.C. 1890 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Patrick Zijda (45.), 0-2 Noël Wever (79.)

Scheidsrechter: M. Groefsema

Gele kaart: Hilco Krikke, Christiaan Weijts, Syas Verhoef (Oldeholtpade), Aaron Brouwer, René Cnossen (LSC 1890

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Bradley Steensma, Rodi de Bier, Allard Westerdijk , Patrick Zijda, Maarten Kingma (86. Ruben van der Zee), René Cnossen (86. Wytse Tjalsma), Rik Jongstra (66. Rens Zwaagstra), Noël Wever (86. Patrick Haitjema) en Jocelyn Haaima (80. Joran de Haan)

Bron: https://pengel.weebly.com