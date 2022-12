Koppositie heren VC Sneek na zege op Sudosa 2 (4-0)

SNEEK - De heren van VC Sneek hebben door een maximale zege op Sudosa 2 de koppositie veroverd. Niet alleen de vier sets triomf droeg daartoe bij, het goede nieuws kwam vanuit Zwolle waar koploper Pegasus met 3-2 aan het spit ging. Door deze nederlaag staan de Friezen nu voor het eerst aan de kop van de ranglijst in de eerste divisie en galmden tot laat in de nacht de Nederlandse meezingers na in de Sneker Sporthal. (25-16, 25-16, 25-22 en 29-27)

Transportmiddel

Het liep op rolletjes bij de ploeg van trainer/coach Edward Kamphuis. Daarbij niet doelend op het spel altijd maar meer op het transportmiddel van de gedreven trainer/coach die met een stevige knieblessure zich mobiel voortbewoog. De pijn die dat veroorzaakte werd echter volledig teniet gedaan door de verrichtingen van zijn ploeg die in de redelijke gevulde thuishal de bezoekers uit Assen met een 4-0 nederlaag naar huis stuurde. “Conform plan, maar qua uitvoering soms met vraagtekens”, aldus Kamphuis.

Verkeerde keuzes

De altijd realistische Kamphuis legde ondanks de vijfpunter toch wel de vinger op de gevoelige plek na het verloop in de vierde set. “We staan achter, komen mooi terug, hebben met 24-20 de partij in de knip en vervolgens maken we aanvallend de verkeerde keuzes. Daar zullen we het over moeten hebben, willen we dergelijke wedstrijden eerder in ons voordeel beslissen, ”aldus Kamphuis naderhand.

Bigpoints

Veel had VC Sneek niet te vrezen van de Assenaren die in zijn geheel de Snekers niet tot wanhoop dreven. Alleen in de vierde set dreigde het op 25-26 mis te gaan, maar een uiterste krachtsinspanning van de thuisploeg zorgde ervoor dat de meest ruime overwinning in de Waterpoortstad bleef. De nummer acht van de ranglijst was op beslissende momenten te instabiel en bleef aanvallend bij de bigpoints grossieren in mislukte attacks. Indien VC Sneek daarop nog beter had geanticipeerd door aanvallend niet te stereotiepe oplossingen te zoeken, had het publiek al langer de sportkantine kunnen opzoeken.

Torenhoog

Het jeugdige Sudosa 2 kreeg weinig voeten aan de grond bij de ploeg van captain Tom van den Boogaard die zich weer ontwikkelde als een echte leader voor de roodhemden. Ook Arjan Heerkes zorgde serverend, blokkerend en aanvallend voor een stuk gebak bij de koffie. Een lust voor het oog waren de bloks van Rutger Zoodsma en Klaas Jelmer Hoekstra die torenhoog boven het net uitstaken en killing waren voor de reserves uit de Drentse hoofdstad.

Handelsmerk

Met name het ijzingwekkende blok is het handelsmerk van de Snekers die daarmee een ijzersterk wapen in huis hebben. Passend met o.a. libero Kevin Hof, die terug kan zien op een zeer goede Nilfiskprestatie, aanvullende impulsen van Senna Heikoop, Koen Sikkema en Jeen Pieter van der Meer en een verdelende Jan Paul Beukers staat er meer dan waardig eerste divisieteam met potentie. Dat beseft ook Kamphuis die regelmatig overleg voerde met assistent Barend van der Meer- hij verving Patrick Koelemij dit keer- om zijn ploeg weer in het gareel te houden en te krijgen en daarnaast met Mark Hekstra en Jelmer Spoor nog twee aanvallende krachten aan de kant had.

Laagvlieger

De Sneker formatie kan nu een week lang genieten van de overwinning en een prettige blik op de ranglijst. Zaterdag treedt men aan tegen Ten Brinke Set-Up. Een laagvlieger maar de ploeg uit IJsselmuiden heeft de weg naar boven gevonden, vloerde onlangs Veracles met 3-1 en mag er derhalve van onderschatting geen sprake zijn.

Bron: VC Sneek