Koperkwintet Charivari in de kerk te Goënga

Over Charivari

Het Koperkwintet Charivari bestaat uit vijf enthousiaste muziekliefhebbers afkomstig uit de provincie Friesland. Het ensemble geeft jaarlijks een aantal concerten al dan niet in combinatie met een ander gezelschap. Charivari werd gevormd in 1997.

Charivari bestaat uit de volgende muzikanten:

ü Katharine Santema, trompet

ü Johannes Wijnja, trompet/bugel

ü Sybren Renema, waldhoorn

ü Joël Hofman, trombone

ü Jacob Groeneveld, tuba

Vaste trombonist Joël Hofman wordt vervangen door Wieger van der Kooi.

Er is een ambitieus programma samengesteld met muziek van o.a. Jan Koetsier. Hij heeft diverse werken gecomponeerd die nog worden uitgevoerd, met name zijn koperblazers- en kamermuziek. Ook schreef hij een drietal symfonieën, een opera (Frans Hals, naar een blijspel van Frederik van Eeden), een oratorium (Der Mann Lot) en een ballet (Demeter). Vanwege zijn samenwerking met de Britse trompettist Philip Jones schreef hij ook tal van werken voor koperblazers, zoals een Brass Symphony.Koetsier werd in zijn werk met name beïnvloed door Paul Hindemith. Verder was hij een bewonderaar van laatromantische componisten als Gustav Mahler en Richard Strauss. Zo streefde hij in zijn functie als dirigent van de Beierse radio-omroep ernaar dat er meer muziek van Mahler ten gehore zou worden gebracht, die toen niet vaak werd gespeeld.)

Daarnaast spelen we muziek van Ludwig van Beethoven (9de symfonie is de bekendste) Amazing Grace ( is een bekende christelijke hymne, ) en William Byrd.

Sybren Renema nam destijds het initiatief en benaderde een aantal vrienden om samen te repeteren en een eerste optreden te verzorgen. Al snel bleek er een muzikale klik te zijn tussen de leden en kwamen er meer optredens. Zo werd er deelgenomen aan het NCRV- radioprogramma “Muziek in vrije tijd”. Later volgde deelname aan een internationaal Concours voor amateur blazersensembles. Sinds de oprichting van Charivari wordt er jaarlijks deelgenomen aan de concertserie van Stichting Sânfurd. Dit kleine dorpje in de zuidwesthoek van Friesland wordt dan ook als de thuisbasis gezien door de vijf leden van Charivari welke momenteel verspreid door de gehele provincie wonen. Door de jaren heen zijn er vele concerten gegeven waarbij vaak werd samengewerkt met andere gezelschappen en solisten. Diverse malen trad Charivari op met organist Sebastiaan Schippers waarbij de combinatie van orgel en koper prachtig tot zijn recht kwam in bijvoorbeeld de koepelkerk te Leeuwarden. Verder wordt er ook muzikale invulling gegeven aan kerkdiensten of bruiloften.

Zondagmiddagconcert 26 maart 2023 om 15.00

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op:

www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl en https://koperkwintet.info/