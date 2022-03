Koperkwintet Chariva in kerk Goënga

GOENGA- Zaterdag 26 maart a.s. treedt het Koperkwintet Chariva in kerk van Goënga op. De toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage in het ‘ponkje’.

Over Charivari

Het Koperkwintet Charivari bestaat uit vijf enthousiaste muziekliefhebbers afkomstig uit de provincie Friesland. Het ensemble geeft jaarlijks een aantal concerten al dan niet in combinatie met een ander gezelschap. Charivari werd gevormd in 1997.

Charivari bestaat uit de volgende muzikanten:Katharine Santema, trompet; Johannes Wijnja, trompet/bugel; Sybren Renema, waldhoorn; Joël Hofman, trombone enJacob Groeneveld, tuba

Er is een ambitieus programma samengesteld met muziek van o.a. Jan Koetsier, Michael Kamen en verder bewerkingen op muziek van o.a. Leonard Bernstein, Georges Bizet en Dietrich Buxtehude. Onze vaste trombonist Joël Hofman heeft besloten om dit concert niet mee te doen en wordt vervangen door Wieger van der Kooi. Sybren Renema nam destijds het initiatief en benaderde een aantal vrienden om samen te repeteren en een eerste optreden te verzorgen. Al snel bleek er een muzikale klik te zijn tussen de leden en kwamen er meer optredens. Zo werd er deelgenomen aan het NCRV- radioprogramma ‘Muziek in vrije tijd’. Later volgde deelname aan een internationaal Concours voor amateur blazersensembles. Sinds de oprichting van Charivari wordt er jaarlijks deelgenomen aan de concertserie van Stichting Sânfurd.

Dit kleine dorpje in de zuidwesthoek van Friesland wordt dan ook als de thuisbasis gezien door de vijf leden van Charivari welke momenteel verspreid door de gehele provincie wonen. Door de jaren heen zijn er vele concerten gegeven waarbij vaak werd samengewerkt met andere gezelschappen en solisten. Diverse malen trad Charivari op met organist Sebastiaan Schippers waarbij de combinatie van orgel en koper prachtig tot zijn recht kwam in bijvoorbeeld de koepelkerk te Leeuwarden. Verder wordt er ook muzikale invulling gegeven aan kerkdiensten of bruiloften.

Koperkwintet Charivari in de kerk te Goënga.

Zaterdag 26 maart om 20.00

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op: www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl