Kop-staart botsing bij brug Uitwellingerga

UITWELLINGERGA - De politie moest vanmiddag assistentie verlenen bij een kop-staart botsing voor de brug van Uitwellingerga. De auto's liepen dermate schade op dat ze door een bergingsbedrijf moesten worden opgehaald. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.

Er ontstond al snel een lange rij auto's aan beide kanten van de brug. Ondanks dat er gisteren asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd om de staat van het wegdek op de brug te verbeteren, wordt het verkeer middels een verkeersinstallatie over één rijbaan van de verouderde brug geleid. Filevorming aan beide kanten van de brug is daarbij onvermijdelijk.

Door de problemen met het Prinses Margrietaquaduct is de snelweg A7 tussen Sneek en Joure afgesloten en wordt de parallelweg tussen Sneek en Joure langs de dorpen Oppenhuizen-Uitwellingerga nu massaal gebruikt als sluiproute. Met name bij de inwoners van deze dorpen nemen de zorgen en ook het ongenoegen over de huidige verkeerssituatie toe. Gevreesd wordt dan ook dat het niet bij dit ongeval van vanmiddag zal blijven.

