Koos Nederhoed viermaal on tour in VNL

IJlst- Internationaal volleybalarbiter Koos Nederhoed is door de wereldbond FIVB voor vier toernooien aangewezen in de Volleyball Nations League. Deze VNL, vroeger beter bekend als de Wold League wordt op diverse plaatsen in de gehele wereld gespeeld in de periode 1 juni t/m 25 juli. Vorig jaar zat men in een bubbel in Rimini maar nu wordt er een poulesysteem van acht teams weer in de oorspronkelijke opzet gespeeld.

Tokio

Sinds 2019 opereert de IJlster als challenge referee Hij was o.a aanwezig op de Olympische Spelen in Tokio en leidde in december de finales bij het wereldkampioenschap mannen voor clubteams in Brazilië. Nederhoed was aangenaam verrast door de vier nominaties. “Onze groep is dit jaar uitgebreid omdat er meer wedstrijden zijn. Zelf had ik gedacht dan minder aangewezen te worden, maar het tegendeel is waar”, zegt hij opgetogen.

Spaghetti Bolognese

Op 5 juni vertrekt Nederhoed naar Ottawa in Canada voor de heren van Canada, Polen, Frankrijk, Servië, Argentinië, Italië, Bulgarije en Duitsland en keert op 13 juni terug op Nederlandse bodem. Op 19 juni wacht de trip naar Sofia waar hij t/m 4 juli bij zowel de dames als de heren VNL als VAR aanwezig is. Na een kortstondige rustpauze wacht op 18 juli het vliegtuig naar Bologna alwaar de finales van de heren VNL zullen worden gespeeld. “Al met al mag ik niet klagen”, zegt hij met gevoel voor understatement. “Eens kijken hoe de spaghetti Bolognese daar smaakt”, voegt hij er met een glimlach aan toe.

Top en Twel, Far Ut en VC Sneek

Nederhoed floot tot en met zijn 55ste alle wedstijden op wereldniveau en arbitreert nog steeds in de vaderlandse eredivisie. Ook is hij regelmatig te zien op regio-niveau bij wedstrijden van ‘zijn’ clubs Top en Twel, Far Ut en VC Sneek. Naast zijn actieve carrière is de Fries voorzitter van de Masterclass in Nederland en steekt hij veel energie in de begeleiding van jeugdige talenten.