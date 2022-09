Koos Nederhoed VAR WK dames volleybal

SNEEK- De internationale wereldvolleybalbond heeft Koos Nederhoed als challengereferee aangewezen voor het wereldkampioenschap dames dat vanaf 23 september in Nederland wordt gespeeld. Het is voor de IJlster na de Volleybal Nations League het tweede grote evenement in een kort tijdsbestek. Nederhoed zal het gehele toernooi t/m de finaledag als VAR werkzaam zijn.

Diverse WK’s

Tijdens de finales van de VNL ontving Nederhoed het bericht dat hij aangewezen was voor het WK dat in de drie steden Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn gespeeld wordt. De eerste ronde vindt verder ook in Polen plaats.

Sinds 2019 is Nederhoed challenge referee bij de FIVB en werd hij voor de VNL - de voormalige World League- aangewezen in o.a. Italie, Bulgarije en Amerika. Daarnaast mocht de IJlster afreizen naar diverse WK’s voor clubteams in China, Brazilie en onlangs Bologna. Zijn hoogtepunt beleefde hij tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Eindeverantwoordelijk

“Het is elke keer een verrassing of je aangewezen wordt. Het is voor mij een eer dat ik bij dergelijke grote toernooien als VAR aanwezig mag zijn. Je bent toch eindverantwoordelijke bij alle wedstrijden. Dat geeft druk, maar levert ook veel voldoening op als je de juiste beslissing hebt genomen, ” aldus Koos Nederhoed, die als scheidsrechter in de eredivisie fluit en daarnaast ook voor Top en Twel, Far Ut en VC Sneek in de regio op de bok zit.