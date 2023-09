Koos Nederhoed VAR in Tokio bij Olympisch kwalificatie toernooi

TOKIO- De Nederlandse dames zijn inmiddels weer thuis en de nationale herenploeg maakt zich de komende weken op voor de Olympische kwalificatie in Ningbo. Ook internationaal scheidsrechter Koos Nederhoed heeft zijn koffers gepakt, want de IJlster is door de internationale scheidsrechterscommissie aangesteld voor een van de drie mondiale mannenevenementen die in Brazilië, China en Japan worden gespeeld.

Volle agenda

Het is voor de Fries alweer de vierde keer dat hij naar Japan en Tokio afreist. De laatste keer zal hem nog het meeste heugen, want toen was hij als challenge referee - kortgezegd de VAR- aanwezig op de Olympische Spelen. Ook de aflopen maanden had Koos Nederhoed een volle agenda. Zo was hij een maand actief in de Nations League in Rotterdam, in het Amerikaanse Anaheim en Arlington, het EK in Düsseldorf en nu dus een nazomertoetje in het kader van het OKT.

In Tokio strijden de volgende acht landen om kwalificatie voor een ticket naar Parijs: Servië, Tunesië, Japan, Slovenië, Finland, Egypte, USA en Turkije. Japan, Slovenië en USA lijken de topfavorieten, maar volgens de inwoner uit IJlst maakt het niet veel uit welke wedstrijd er gespeeld wordt. “Iedere partij heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad. Normaliter verwacht je gezien de krachtsverschillen een bepaalde uitslag, maar in de praktijk pakt dat vaak heel anders uit en dan wordt er veel een beroep op de VAR gedaan”, weet hij. “Met name teams die iets minder op de grote toernooien acteren hebben minder ervaring met het aanvragen van een challenge en dat maakt het moeilijker maar ook weer spannender,” is zijn ervaring.

VAR-net

Nu de VAR al een paar jaren is ingevoerd weten de coaches ook steeds meer de mazen van het VAR-net te vinden. “Coaches zijn superslim en gebruiken een challenge ook vaak als een derde time-out met name op het laatst van de set wanneer ze door de reguliere time outs heen zijn. Ik probeer dan zo snel mogelijk een beslissing te nemen om de tijd zo kort mogelijk te houden Dat is dan ook weer een mooie challenge voor mij”.

Sportief vooruitzicht

Nederhoed blijft t/m 9 oktober in Japan. Daarna volgt het nationale volleybal met een dag na thuiskomst meteen twee Europa Cup wedstrijden in het nabijgelegen Sneek. “Het is prachtig om zo met volleybal bezig te zijn. Eerst internationaal aan de bak en dan genieten van twee Europacupwedstrijden in Sneek. Een mooi sportief vooruitzicht”, besluit de Friese referee.