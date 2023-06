Koos Nederhoed VAR bij Volleybal Nations League in Rotterdam

IJLST - Komende week wordt de tweede ronde afgewerkt van de Volleybal Nations League in de Topsporthal in Rotterdam waar de heren van Nederland spelen tegen Servië, China, Iran en Polen. De internationale scheidsrechterscommissie van de wereldbond– de FIVB- heeft Koos Nederhoed als VAR aangewezen voor dit prestigieuze event.

De IJlster ontving de invitatie eind januari en werd bovendien verrast door nog twee uitnodigingen. Vanaf 1 juli vliegt hij naar Californië voor de derde ronde van de heren VNL in Anaheim en na een korte break reist hij in een stuk door naar Arlington in de staat Texas. Daar leidt de Fries de finales van de dames van de VNL.

Zomers gezicht

Nederhoed is erg in zijn nopjes met zijn aanwijzingen. “Natuurlijk reken je altijd stiekem op een mooi toernooi, maar ik heb er maar liefst drie gekregen inclusief de finales bij de dames. Ik heb wel even een zomers gezicht op gezet”, zegt hij.

Buitenlandse volleybalavontuur

De IJlster VAR is inmiddels ook door de CEV gevraagd om te particeperen bij Europese wedstrijden. Dit jaar is de Europese bond daar mee gestart en mocht Nederhoed een kwartfinale in Reszow en een halve finale tussen Vafibank en Fenerbahce in Instanbul leiden. In augustus vindt het EK voor de dames plaats in o.a. Duitsland, Estland, Italië en België. Ook daarvoor heeft Nederhoed inmiddels een uitnodiging voor gekregen. Hij wordt op 13 augustus in Düsseldorf verwacht.

Al met al stopt de Fries de komende tijd bijna twee maanden in het buitenlandse volleybalavontuur. Een mooi vervolg van de toernooien waar hij al aanwezig was inclusief de Olympische Spelen van Tokio en het onlangs gehouden WK in eigen land.