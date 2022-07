Koos Nederhoed VAR bij finales VNL heren in Bologna

IJLST - Koos Nederhoed is door de internationale scheidsrechterscommissie van de FIVB als VAR aangewezen voor de finales van de heren in de Volleyball Nations League. Deze eindronde van de voormalige World League wordt komende week in het Italiaanse Bologna gespeeld waarbij gastland Italië, Verenigde Staten, Iran, Polen, Brazilië, Japan, Frankrijk en Nederland strijden om een plaats in de finale in de Unipol Arena.

Voor de IJlster is het de vierde aanwijzing in de VNL dit jaar die op 31 mei begonnen is. Nederhoed zijn eerste optreden was in Ottawa waarna hij na een korte pauze doorreisde naar Sofia om daar zowel bij de dames als de heren de final decisions te nemen bij een challenge.

Zijn nominatie voor de finales als hoofdverantwoordelijke kwam voor de voormalige internationale arbiter toch wel als een verrassing. “Ik had er absoluut niet op gerekend dat ik zoveel aangewezen zou worden mede omdat het team met challenges referees dit jaar is uitgebreid”.

Nederhoed is sinds 2019 vanaf het begin erbij als VAR. Hij leidde inmiddels vele wedstrijden in o.a. Argentinië, Sint Petersburg, Bulgarije, het WK voor clubteams in China en het Braziliaanse Betim met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Tokio. “Met name de Olympische Spelen waren ondanks de coronaperikelen een ultieme climax. Het is altijd een eer om aangewezen te worden voor zulke belangrijke evenementen. Met name omdat je nu bij alle wedstrijden in Bologna eindverantwoordelijk bent. Dat is best spannend natuurlijk, maar ik voel me een bevoorrecht mens om dit mee te maken”.