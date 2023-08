Koos Nederhoed VAR bij EK in Düsseldorf

SNEEK- Ze zijn meer dan 9.000 kilometer van elkaar verwijderd maar hebben alle drie een ding gemeen: het trio is vertegenwoordigd op mondiaal niveau. Friso Sneek speelsters Rosa Entius en Rixt van der Wal hopen met het Nederlands team onder 21 jaar op het WK in Mexico te schitteren terwijl Koos Nederhoed in Duitsland als challenge referee is aangewezen bij de eerste poulewedstrijden van het EK. ”Prachtige belevenissen voor ons,” aldus Nederhoed.

Finale in Arlington

De IJlster is koud terug uit de Verenigde Staten waarbij hij de derde ronde van de VNL heren als VAR leidde en vervolgens in Arlington in Texas de finalewedstrijden van dezelfde VNL, maar nu van de vrouwen, verantwoordelijk was voor de challenges. Daarvoor kwam de Fries ook nog in actie bij de VNL heren in eigen land die in Rotterdam gespeeld werd.

Passie

Het is inmiddels alweer de vierde nominatie in korte tijd. Verveelt dat nooit? “Integendeel. Ik geniet hier enorm van. Mijn passie is volleybal en dat ik hiervoor steeds op pad ben geeft me heel veel energie en voldoening”.

Tokio bekend terrein

Nederhoed is tien dagen VAR bij de damespoule met Duitsland en Turkije als favorieten. De Nederlandse dames, die vorige week een uitzwaaiwedstrijd in Sneek speelden, bevinden zich in Estland. De beste twee plaatsen zich voor de kwartfinales in Brussel. Veel rust om na te genieten van het EK krijgt de voormalige toparbiter binnen de wereldbond niet, want eind september wordt hij op het vliegtuig naar Tokio gezet. Daar vinden de kwalificatieronden plaats van het OKT waar de beste twee landen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Het is voor de geboren Heerenvener geen onbekend terrein, want in 2021 was hij aanwezig op de Olympische Spelen.

Mooie ervaring

“Het zijn weer mooie aanwijzingen. Ik ben heel blij dat ik dit mag doen. Langzamerhand zit ik meer in het vliegtuig dan thuis op de stoel, maar dat vind ik niet heel erg”, knipoogt hij. “Al is het ook mooi om thuis te zijn na weer een mooie ervaring. En als Rosa en Rixt met veel bagage terugkomen uit Mexico dan hebben we mooie weken achter de rug en is iedereen happy nietwaar?”