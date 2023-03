Koos Nederhoed nu ook VAR in Europa

IJLST - Het domicilie van Koos Nederhoed lijkt steeds meer een verlaten status te zien blijkbaar, want de IJlster is nu ook toegetreden tot het Europese elitekorps van de challenge referees beter bekend als de VAR.

Grote ervaring

Twee weken geleden werd hij gebeld door de Europese scheidsrechterscommissie met het verzoek om toe te treden tot de professionele VAR gezien zijn grote ervaring op wereldniveau. In Europees verband was dat vooralsnog nog geen issue, maar door de verdere professionalisering heeft de CEV, de Europese volleybalbond, besloten ook voortaan professionele challenge referees in te zetten.

Superblij

Dat gebeurt vanaf de kwartfinales bij de Champions League, de silbern en golden League en bij Eurovolley. “Ik ben superblij natuurlijk. Het is een eer om ook in de begeleiding en coaching een taak op mij te nemen en Europese collega’s bij te staan en mijn expertise van de FIVB mee te nemen en over te dragen”, zegt hij. De nog altijd in de eredivisie opererende scheidsrechter was o.a. actief op de Olympische Spelen in Tokio, leidde de finales van de VNL in Bologna en was hoofdverantwoordelijke bij het WK dames tijdens de halve eindstrijd en finale in Nederland.

Maf volleyballand

Nederhoed reist komende maandag naar Polen voor de eerste testcase in de kwartfinale waar de dames van Developres Rzeszow uitkomen tegen het Turkse Eczasibasi Dynafit Istanbul. “Een mooie Europese start in zo’n maf volleyballand.” Prachtig. Dat wordt erg genieten van de sfeer!”