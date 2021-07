Koos Nederhoed in Tokio bij Olympische Spelen

JAPAN- Internationaal volleybalscheidsrechter Koos Nederhoed maakt deel uit van de Olympische delegatie in Tokio. De IJlster is maandag in de Japanse hoofdstad gearriveerd waar hij als challenge referee zal gaan fungeren. Het is voor de Fries zijn eerste Olympische Spelen.

In april kreeg Koos Nederhoed de bevestiging dat hij genomineerd was voor Tokio. Hij maakt hij deel uit van het team dat tijdens de volleybalwedstrijd moet beoordelen of de aangevraagde challenge van de coach toe- of afgewezen wordt. De arbiter moet daarbij een team van vier mensen aansturen die samen met hem het juiste fragment op het grote scherm moeten brengen. De challenge referee is daarbij bepalend voor de beslissing naar de eerste scheidsrechter

Koos Nederhoed is sinds 2019 actief als VAR nadat hij in dat jaar moest stoppen als actief internationaal scheidsrechter. In zijn huidige rol was hij al actief in Argentinië, Amerika, Italië, Bulgarije, Rusland en tijdens het WK voor clubteams in China. “Ik mag absoluut niet klagen over alle reizen”, zegt hij. “Het feit dat ik nu op de Spelen aanwezig ben, is voor mij wel een echt hoogtepunt”. Als scheidsrechter floot de inwoner uit IJlst alle belangrijke toernooien in de wereld en was hij vele jaren scheidsrechter in de Champions League in Europa.

Het beloven drie lange maar mooie weken te worden. “De regels zijn extreem streng. We worden elke dag getest en moeten via een app onze gezondheid bijhouden. Ze laten daar niks aan het toeval over”.

De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Komende zaterdag gaat het na de openingsceremonie op vrijdag beginnen. De docent aan de Friese Poort in Sneek heeft de enorme sportarena gezien. “Jammer dat het helemaal leeg zal zijn, want toeschouwers zijn helaas niet welkom. Dat is wel een hele aderlating op deze Spelen waardoor ze je niet dat echte Olympische gevoel geven waar je op gehoopt had.”