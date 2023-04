Koos Nederhoed challenge bij Turkse clash in halve finale CL

IJLST- De Europese scheidsrechterscommissie heeft Koos Nederhoed uit IJlst aangewezen als challenge referee bij de eerste halve finalepartij dames Champions League. In Istanboel ontmoeten Fenerbahce Opet en Vafifbank elkaar in stadion Fenerbahçe Ülker Sports en Event Hall waar 15.000 mensen de tribunes zullen bevolken. De ontmoeting tussen beide teams wordt met een hoge moeilijkheidsgraad ingeschat aangezien beide teams tot de top van de wereld behoren en elkaars concurrenten zijn.

Palmares

Met ingang van de kwartfinales worden ook nu in Europees verband de professionele challenge referees ingeschakeld. Nederhoed beschikt over een dot aan ervaring: hij is er vanaf het eerste uur bij en geldt bij de FIVB als een routinier. Zo was hij aanwezig op de Olympische Spelen in Tokio, leidde hij alle wedstrijden tijdens de VNL heren in Bologna en was eindverantwoordelijke tijdens de halve en finale bij het WK in Nederland. Een palmares waar de Fries echter ook met gevoel van understatement naar kijkt. “Men vindt blijkbaar wel dat ik iets goed doe, maar wel weer leuk toch?”, zegt hij nuchter.

Geen echte favoriet

De wedstrijd tussen beide Turkse teams wordt op donderdag gespeeld. Vafifbank wordt getraind en gecoacht door voormalig bondscoach van Nederland Giovanni Guidetti en is de club van Nederlands international Nika Daalderop. Een echte favoriet is er bij de halve eindstrijd niet die in een uit- en thuiswedstrijd wordt beslist.