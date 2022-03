Koopal Oliebollen al meer dan 50 jaar op de Sneker Voorjaarskermis.

SNEEK - Zaterdag is de Voorjaarskermis weer van start gegaan. Ook de fraaie oliebollenkraam van Koopal is weer present. Jong en oud in heel Sneek is bekend met deze kraam, want Koopal staat al meer dan 50 jaar met zijn oliebollen op de Sneker Voorjaarskermis.

Het begon in de jaren zestig van de vorige eeuw allemaal met Nico Koopal die zijn oliebollenkraam per schip naar Sneek vervoerde. Nu staan John Werkman, zijn vrouw Jolanda Koopal en hun zoon Jonathan in de kraam. Koopal is een vaste waarde op de Voorjaarskermis, maar de familie stond in het verleden ook regelmatig in de Sneekweek op de Leeuwenburg.

Werkman heeft wel een verklaring voor de populariteit van hun oliebollen: “We bakken ze met liefde”. En dat doen ze ook dit jaar tot en met zondag 20 maart op het Martiniplein.

Bron: Facebook Sneekweekkermis