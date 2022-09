Koop jij veel water? Dit is het alternatief voor drinkwater

INGEZONDEN - Het drinken van water is goed voor je gezondheid. Of dit nu kraanwater of water uit een fles is.

Dit is een persoonlijke keuze. Het kopen van flessen water kan best oplopen in prijs. We zullen je vertellen wat een goed alternatief is.

Verschillende soorten water

Huh, verschillende soorten aan water? Water is toch water? Nee, zeker niet. In Europa zijn er al meer dan 1000 verschillende soorten mineraalwater te koop. Zo zijn sommige waters verrijkt met extra mineralen.

Eisen aan water

Zowel water uit flessen als water uit de kraan moeten aan strenge en wettelijk vastgelegde eisen voldoen. Zo is er een maximumnorm voor bepaalde mineralen, microben en verontreinigende stoffen, die in water aanwezig mogen zijn. Het water moet zuiver zijn of je het nu koopt of het uit de kraan komt.

Wat zit er dan allemaal in water?

Een van de belangrijkste punten waar water op gecontroleerd wordt is het gehalte aan nitraten. Deze komen in het grondwater terecht via meststoffen. Het grondwater is het water wat gefilterd en gereinigd wordt voor ons drinkwater.

In ons drinkwater mag niet meer dan 50 milligram nitraat per liter zitten. Ook zitten er in water standaard mineralen zoals calcium en magnesium. Mineraalwater scoort vaak beter dan gewoon leidingwater. Mineraalwater is afkomstig uit grootste diepten, waardoor het minder nitraten bevat.

Niet al het flessenwater is mineraalwater

Bronwater is onbehandeld water uit een bron. Het is geschikt als drinkwater, maar is geen garantie op een stabiele samenstelling. Als er niet specifiek op een fles staat dat het om bron of mineraalwater gaat, dan gaat het doorgaans om gewoon behandeld leidingwater. Het is dus niet anders dan het water uit de kraan.

Smaken verschillen

Veel mensen kiezen voor flessen mineraalwater voor de smaak en het gebruik ervan. Het is verpakt, handig mee te nemen en het oogt beter. Toch is het niet heel veel anders dan kraanwater.

Het water uit een fles is vaak hoger in mineraalgehalte en wordt gezien als zuiver water. Leidingwater bevat deze mineralen ook, maar is niet helemaal zuiver omdat er ook nog andere stoffen in kunnen zitten.

Leidingwater filteren

Om de kosten van flessen water te drukken, kun je ervoor kiezen om een waterfilter voor thuis aan te schaffen. Deze filtert het water wat uit de kraan komt van mineralen en andere onzuiverheden. Hierdoor krijg je ook puurder water wat beter voor je gezondheid is.

Een waterfilter filtert bijvoorbeeld calcium en magnesium uit het water. Dit veroorzaakt de kalkaanslag. Dit is niet alleen vervelend om schoon te maken, maar kan ook de binnenkant van je vaatwasser of wasmachine aantasten. Door het installeren van een waterfilter kun je de levensduur van je apparaten verlengen.

Makkelijke manier van filteren

Niet iedereen vindt het nodig om al het water in huis te filteren. Ze willen alleen hun drinkwater gefilterd hebben. Voor deze mensen is er een waterfilter kan. Dit is een waterkan waar de filter al in zit. Deze heeft dezelfde werking als een normale waterfilter. Deze kun je in de koelkast plaatsen om altijd gefilterd water te kunnen drinken!