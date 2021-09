Kookboek inburgering in Sneek genomineerd voor landelijke prijs

SNEEK- De inburgeringscursisten die in het afgelopen studiejaar een internationaal kookboek maakten in hun lessen Nederlands op het Friesland College, zijn genomineerd voor een bijzondere landelijke award als Ambassadeur van de Verdraagzaamheid. Deze award wordt jaarlijks toegekend door het Paleis van de Verdraagzaamheid en Eén Land Eén Samenleving, onder auspiciën van de Nederlandse UNESCO Commissie.

Per provincie is een project genomineerd, dat uitblinkt in multiculturele ontmoeting. Tot 6 november kan het publiek online stemmen op de favoriet. Dat is voor de FC-cursisten in Sneek helemaal in stijl. Het kookboek op internet ontstond immers, toen zij door corona plotseling thuis aan de slag moesten en online lessen moesten volgen.

Hoe doe je dat inspirerend? Na een les door docente Janine Tuil over pannenkoeken bakken – inclusief alle taal die je dan nodig hebt - gingen de cursisten verder met het beschrijven, maken én fotograferen van hun eigen favoriete recept. Dit resulteerde in een prachtig kookboek met recepten uit vijftien landen.

Op internet is een gratis versie verschenen, maar het e-book ‘Cursisten koken: eten uit de inburgering’ is ook in een uitgebreide versie te bestellen. De opbrengst hiervan gaat naar vluchtelingenorganisatie UNHCR, hebben de cursisten bepaald. Inmiddels hebben zij zo bijna €2000,- opgehaald voor dit goede doel.

Stemmen kan tot 6 november 2021 op www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Op 13 november is vervolgens nog een presentatie en de prijsuitreiking in Amsterdam, waar alle genomineerden worden verwacht. De cursisten hebben inmiddels enige ervaring. Eerder presenteerden zij met verve hun kookboek in de finale van FC-evenement LICHT! en in de provinciale LC Awards van de Leeuwarder Courant.