Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

SNEEK- In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn vandaag door burgemeester Jannewietske de Vries aan 13 inwoners een Koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Negen gedecoreerden zijn benoemd tot Lid, twee tot Ridder en twee zelfs tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Jannewietske de Vries ging samen met troubadour Bruno Rummler naar verschillende locaties om inwoners te verrassen dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”. In de Noorderkerkzaal in Sneek werden aan het begin van de middag de laatste lintjes opgespeld.

Hieronder volgt een overzicht van de inwoners die een lintje ontvangen en hun bijzondere inzet.

Mevrouw Cornelia (Corrie) Bruinsma-Schakel (68 jaar) uit Bolsward

Mevrouw Bruinsma-Schakel is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie:

Was van 1984-1987 lid van de medezeggenschapsraad - CBS de Ark in Makkum

Was van 1990–1994 jeugddiaken - Protestantse gemeente Makkum e.o.

Was van 1992-1996 lid van de MR - Chr. scholengemeenschap Bogerman Sneek

Vanaf 2004 diverse functies Protestantse kerk Bolsward, Martinigemeente: 2004-2012 jeugdouderling 2005-2021 preekvoorziener 2016-heden pastoraal ouderling 2017-heden administratief medewerker op het kerkelijk bureau

Was van 2006-2012 lid van cliëntenraad - Patyna-Bloemkamp

Is vanaf 2013 budgetmaatje - Diaconaal Platform Bolsward

Is vanaf 2019 gastvrouw in de deelwinkel Bolsward - Diaconaal platform Bolsward

Is vanaf 2017 coördinator en organisator winkelactie - Voedselbank Bolsward



Echtpaar-de heer Johannes Dijkstra (73 jaar) en mevrouw Trijntje (Tine) Dijkstra-Ruiter (72 jaar) uit Nijland

De heer Dijkstra en mevrouw Dijkstra-Ruiter zijn beide benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie de heer Dijkstra:

Was van 1973-1980 bestuurslid - Oranjevereniging Nijland

Vanaf 1988 diversen functies - Gasthuiskerk Bolsward: 1988–1992 en 2005-2010 ouderling 2013-2019 beheer centrum 2013 en 2017 verbouwing centrum en kerkzaal 2019-heden gastheer/koster en 2022-heden financiën Centrum

Was van 1989-1996 voorzitter - Toneelvereniging Nijland

Was van 1995-2000 bestuurslid - MFC de Mande Nijland

Is vanaf 1995 vrijwilliger drager en graver - Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Is vanaf 2000 kerstboomverkoper en geeft advies bij de kerstboomverkoop - Mano à Mano/World Servants

Was van 2003–2008 voorzitter - Toneelvereniging Nijland

Was van 2005–2011 vrijwilliger - Mano à Mano/World Servants

Was van 2013-2018 grafdelver - Protestantse gemeente te Nijland

Was van 2017-2019 vrijwilliger - Serve Direct

Is vanaf 2021 vrijwilliger eten bezorgen, met eigen auto - Thuishotel Sneek

Is vanaf 2022 chauffeur - Dorcas Bolsward

Algemene informatie mevrouw Dijkstra-Ruiter:

Vanaf 1982 diversen functies - Gasthuiskerk Bolsward: 1999–2003 en 2005–2009 ouderling 2013–2019 beheer Centrum 2021–2023 oproepkracht beheer centrum 2013–heden koffieschenken 2021-heden kerkelijk bureau 1982–1988 kindernevendienst 1993–1997 clubleiding 2014–2018 vakantiebijbelweek 2014–heden secretaris Vrouwenvereniging 2014 en 2017 verbouwing centrum en kerk 4 jaar Zendingscommissie 2019–2023 gastvrouw

Was van 1983-1990 lid oudercommissie - Basisschool De Earste Trimen, Nijland

Was van 1986-1990 bestuurslid - NCVB Bolsward (Nederlandse Christen Vrouwen Bond)

Is vanaf 1986 vrijwilliger schminken Sinterklaas - Dorpsbelang Nijland

Is vanaf 1986 vrijwilliger schminken Sinterklaas - Basisschool De Earste Trimen Nijland

Was van 1988-1991 vrijwilliger en coördinator - Wereldwinkel Easterein (en paar keer invalkracht in Bolsward)

Was van 1990-2019 schminkster eindmusical groep 8 -Basisschool De Earste Trimen Nijland

Is vanaf 1995 vrijwilliger schminken bij toneeluitvoeringen - Toneelvereniging Nijland

Is vanaf 2000 verkoopster kerstbomen - Mano à Mano/World Servants

Was van 2004-2013 vrijwilliger - vakantieweek De Werelt Lunteren

Was van 2005-2011 vrijwilliger activiteiten - Mano à Mano/World Servants

Is vanaf 2011 vrijwilliger - Dorcas Bolsward

Bereidde in 2014 als vrijwilliger het eten bij stichting De Schuilplaats Sneek

Was van 2017-2019 vrijwilliger Oeganda - Serve Direct

Is vanaf 2021 vrijwilliger activiteiten - Verzorgingshuis Bloemkamp Bolsward

Brengt vanaf 2021 eten rond - Thuishotel Sneek

De heer Heije (Haye) Folkertsma (66 jaar) uit Boazum

De heer Folkertsma is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Vanaf 1980 diverse functies – stichting It Eibertshiem 1980-heden mede oprichter en voorzitter 1980-heden doet interviews en heeft contacten met lokale kranten, radio en tv 1997-heden beheerder website en Facebookpagina van Ooievaars.nl 1997-heden het ringen van ooievaars 1980–heden observeren en melden ringnummers van ooievaars

Vanaf 1980 inventarisatie – stichting SOVON

Vanaf 1998 onderzoeker broedbiologie – stichting SOVON

Is vanaf 1982 Sinterklaas, verschillende basisscholen en verzorgingshuizen

Was van 1989-2014 algemeen vrijwilliger - kerkenraad Baard/Itens

Was van 1990-1998 ledenraadslid - Vogelbescherming Nederland

Was van 1994–2009 voorzitter ooievaarscommissie - Vogelbescherming Nederland

Was van 1995–2009 secretaris en voorzitter (2x) - Kerkenraad Baard/Itens

Was van 1998-2002 voorzitter - It Menniste Skil

Was van 2007–2009 medeoprichter - stichting Stork

Is vanaf 2009 contactpersoon en aanspreekpunt – stichting Stork

Is vanaf 2022 secretaris - Doarpsmienskip Boazum

Mevrouw Ietje (Iet) Anneke de Jager-Kooistra (72 jaar) uit Sneek

Mevrouw De Jager-Kooistra is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Was van 1999-2001 secretaris van de bestuurscommissie (de voorloper van de huidige Raad van Toezicht) - RSG Magister Alvinus Sneek

Was van 2000-2008 medeoprichter en coördinator hospice Sneek - St. Vrijwilligers Palliatie Terminale Zorg (voorheen St. Vrijwilligers Terminale Zorg)

Was van 2003-2009 lid oudergeleding MR - RSG Magister Alvinus Sneek

Was van 2003-2012 vrijwilliger PR-werkzaamheden - stichting EHBO

Is vanaf 2005 mantelzorger voor familie (schoonouders, ouders, man) en 2 vriendinnen

Was van 2010-2019 voorzitter - De Zonnebloem

Is vanaf 2015 algemeen vrijwilliger - Cultuur Kwartier Sneek

Is vanaf 2015 vrijwilliger - Jopie Huisman Museum

Is vanaf 2016 secretaris - Vrienden van Jopie Huisman Museum

Mevrouw Veronica Maria (Vronie) de Jong-de Vries (68 jaar) uit Sneek

Mevrouw De Jong-de Vries is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Is vanaf 1989 vrijwilliger barcommissie - Wijkvereniging De Spil te Sneek

Is vanaf 1997 lid Kantinecommissie - S.L.T.C. De Vliegende Bal Sneek

Is vanaf 2000 vrijwilliger winkeltje Frittemahof - Woonzorgcentrum Frittemahof Sneek (onderdeel Patyna)

De heer Jacobus Petrus (Ko) Otte (71 jaar) ut Sneek

De heer Otte is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Was van 1992-1998 penningmeester - Flitsclub Sneek

Was van 1997-2017 commissaris Materialen en Gebouwen - Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Was van 1998-2017 voorzitter - stichting de Kajuit Sneek

Was van 2004-2014 medeoprichter en lid - stichting Zakelijk Gezeilschap der KWS

Was van 2005-2013 penningmeester - Pampusclub Noord

Is vanaf 2009 bestuurder - stichting Skarsweagen

Was van 2014-2020 penningmeester - Pampusclub Nederland

Is vanaf 2014 voorzitter - stichting Johanna Jacoba

Is vanaf 2017 leider van de zgn. vrijdagploeg - KWS-Sneek

Is vanaf 2022 technisch adviseur binnen de energiecommissie - Bewonersvereniging De Brekken Sneek

Mevrouw Aimée Wijnande (Aimée) Postuma-Smit (76 jaar) uit Witmarsum

Mevrouw Postuma-Smit is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Was van 1971-2013 wijkhoofd - Het reumafonds

Was van 1975-2000 secretaresse - De buurtvereniging De Stoarmhoeke van Witmarsum

Is vanaf 1980 algemeen vrijwilliger - De Tennisclub Witmarsum (TCW)

Is vanaf 1983 secretaresse en doet de ledenadministratie - De Tennisclub Witmarsum

Verzorgt vanaf 1989 het (wedstrijd) secretariaat Pony-/paardensport - Pony-Paardenclub De Halsbânruters

Was van 2009-2022 mantelzorger

Is vanaf 2010 penningmeester - Pony-paardenclub De Halsbânruters

De heer Ypke Petrus Antonius (Piet) Smit (54 jaar) uit IJlst

De heer Smit is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Is vanaf 2001 algemeen Directeur - Poiesz Supermarkten B.V.

Was actief lid en plv. dirigent - Jongerenkoor ‘The Martin Singers’-RK kerk Sneek

Is mantelzorger binnen gezin en familie

Was van 1981-1986 vrijwilliger verenigingswerk - Jokels (Jongeren Kelder)- RK Kerk Sneek

Was van 1985-2005- Elftalleider, organisator en bestuurslid - Wit Zwart Sneek (nu bekend als Sneek Wit Zwart)

Was van 1994-2019 vrijwilliger G-voetbaltoernooi - Sport Fryslân

Was van 1995-2001 bestuurslid - Het Sneker Sport Gala

Was van 1995-2003 voorzitter - Volleybalvereniging De Plakkers

Was van 1997-2007 voorzitter activiteitencommissie - Volleybalvereniging De Rakkers

Heeft vanaf 2002 diverse functies - C.I.V. Superunie B.A.

Was van 2004-2004 vrijwilliger De Friesland Olympiade - Sport Fryslân

Was van 2004-2022 voorzitter, penningmeester – bestuurslid - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)

Heeft vanaf 2004 diverse bestuursfuncties-zie toelichting - CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)

Was van 2008-2008 vrijwilliger De Friesland Olympiade - Sport Fryslân

Is vanaf 2017 lid van de Raad van Toezicht - Elzinga B.V.

Was van 2018-2020 bestuurslid - Detailhandel Nederland en VNO-NCW

Mevrouw Elizabeth (Betty) Tamminga-van de Lageweg (73 jaar) uit Scharnegoutum

Mevrouw Tamminga-van de Lageweg is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Is vanaf 1976 vrijwilliger/Leidster van jeugdclubs - Gereformeerde kerk Scharnegoutum

Was van 1978-1985 trainer/coach - Volleybalvereniging Swette Switters

Was van 1980-2005 mantelzorger voor haar ouders

Was van 1985-1992 trainer/coach jongens en heren - Volleybalvereniging Swette Switters

Was van 1985-1993 trainer/coach - diverse Volleybalverenigingen (Vovero te Reahûs, SMS te Wommels, Dosko te Franeker, Heecherop te Heeg)

Was van 1989-1997 algemeen bestuurslid en (plv.) voorzitter - Dorpsbelang Scharnegoutum

Was van 1998-2010 bestuurslid - Stichtingsbestuur dorpshuis Elim

Was van 2001-2002 steunfractielid - CDA vml. gemeente Wymbritseradiel

Was van 2002-2010 gemeenteraadslid - CDA vml. gemeente Wymbritseradiel

Was van 2011-2019 secretaris/fractieondersteuner - CDA gemeente Súdwest-Fryslân

De heer Cornelis Sebastiaan (Cees) van der Tol (65 jaar) uit Heeg

De heer Van der Tol is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Was van 1997-2000 lid diaconale raad - Bisdom Groningen

Was van 1997-2008 vicevoorzitter - voorheen St. Josephparochie

Is vanaf 2008 voorzitter locatieraad - St. Antonius van Padua Parochie

Is vanaf 1997 vrijwilliger Rommelmarkt - St. Antonius van Padua parochie (voorheen St. Josephparochie)

Was van 2000-2001 vrijwilliger restauratie - St. Josephparochie

Mevrouw Jantsje Westra (55 jaar) uit Bolsward

Mevrouw Westra is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

Is vanaf 1999 docente saxofoon en klarinet - stichting Cultuurkwartier Sneek

Is vanaf 1997 organisator, initiatiefnemer, projectmanagement - Frysk Fanfare Orkest

Is vanaf 1998 secretaris - Frysk Fanfare Orkest

De heer Willebrordus Jaring (Broer) Witteveen (69 jaar) uit Itens

De heer Witteveen is benoemd bij Koninklijk Besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie