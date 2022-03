Koninklijke Onderscheiding voor ‘Heabeltsje de Jong’ tijdens Bonte Sneeker Avend

SNEEK-Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft zaterdagavond 26 maart in Theater Sneek een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Yede van Dijk uit Sneek. De heer Van Dijk is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Yede van Dijk, als alter ego frou Heabeltsje de Jong, is altijd dé dragende speler geweest van de Bonte Sneeker Avonden. Een bijzondere theatervoorstelling in Sneek die al jarenlang zeven avonden in de week uitverkocht is en wordt bezocht door bijna 4.000 bezoekers. Twintig jaar lang heeft hij zich geheel belangeloos ingezet om duizenden mensen een onvergetelijke avond te bezorgen.

En onvergetelijk was het gisteravond, tijdens de twintigste en laatste editie van de jubileum BSA. Een volkomen verraste ‘Heabeltsje’ kreeg de versierselen door de burgemeester opgespeld. Een ware ovatie van de uitverkochte Sneker Schouwburg volgde voor de geëmotioneerde Yede van Dijk.

Burgemeester de Vries hield haar speech in het Snekers. Na afloop tijdens de afterparty in de foyer van Theater Sneek, kreeg Yede van Dijk nog een ware zanghulde van vele Snekers. De familieleden van Yede van Dijk gaven hem als blijk van waardering ( en ook zeker trots) een fraaie Magnolia cadeau: "Zodat wij elk jaar als de Magnolia bloeit aan deze bijzondere avond terug mogen denken..."

Het ‘prestatielijstje’ van de op en top vrijwilliger Yede van Dijk:

1970-2002 Toneelspeler bij Snitser Frysk Toaniel

1985–2017 Vrijwilliger als Sinterklaas bij Woonzorgcentrum Frittemahof Sneek

1987–1999 Penningmeester/ledenadministratie bij Snitser Frysk Toaniel

1989-1997 Hoofdrolspeler/acteur bij Sneek Ahoy

1994-2011 Vrijwilliger op de Henry Dunantschepen voor bewoners Woonzorgcentrum Frittemahof Sneek

1999-2000 Vrijwilliger en toneelspeler bij Openluchtspel Goudsjeblom & Poddekrûd

2000-2004 Vrijwilliger bediening restaurant bij Woonzorgcentrum Frittemahof Sneek

2001-heden Penningmeester/ledenadministratie bij de Stichting Bonte Sneeker Avonden

2001-heden Hoofdrolspeler en vrijwilliger bij Stichting Bonte Sneeker Avonden

2001-heden Uitvoeringen als Heabeltsje de Jong bij Stichting Bonte Sneeker Avonden

2004-2016 Voorzitter Lokale Cliëntenraad Frittemahof

2004-2016 Bestuurslid Centrale Cliëntenraad Frittemahof

2005-2006 Vrijwilliger en toneelspeler bij het Openluchtspel Fanfare

2005-2016 Penningmeester bij Teater Snits

2005-heden Ledenadministratie bij Teater Snits

2011-2015 Ondersteuning penningmeester van en vrijwilliger bij het Openluchtspel Drie Gebroeders