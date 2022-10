Koninklijke Onderscheiding voor dirigent Tseard Verbeek uit Sneek

SNEEK- Burgemeester Jannewietske de Vries reikte op zaterdag 1 oktober 2022, tijdens het 100-jarig jubileum van Stedelijk Muziekkorps Sneek een koninklijke onderscheiding uit aan de heer Tseard Verbeek (1955) uit Sneek. De heer Verbeek is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1975 tot 2021 was de heer Verbeek een bevlogen muziekdocent bij Cultuur Kwartier Sneek. Vanuit zijn professie was en is hij daarnaast maatschappelijk actief om het belang van muziekeducatie en de vreugde van muziekuitvoering uit te dragen. Meer dan dertig orkesten in en nabij Sneek en Súdwest-Fryslân hebben onder zijn leiding gemusiceerd en hebben vele malen succesvol deelgenomen aan de regionale en landelijke concoursen. Ook is hij vanaf 1984 dirigent van het ‘Groot Harmonie Orkest’ van Stedelijk Muziekkorps Sneek, inclusief Jeugdorkest ‘On the Move’ en Opstaporkest ‘Keep Going’.

Aanvullende informatie

